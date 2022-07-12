Во Всеволожском районе пройдет День вакансий

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с Биржей труда проводят дни вакансий – мероприятия, на которых соискатели могут напрямую пообщаться с работодателем.

Во Всеволожском районе День вакансий пройдет 13 июля в КДЦ «Кудровский» (г. Кудрово, пр. Строителей, 41А). С 12.00 до 14.00 ведущие работодатели региона будут проводить гарантированные собеседования.

Отметим, что, по информации Биржи труда, уровень регистрируемой безработицы в регионе в июне составил 0,4%. Сегодня в базе вакансий региона 51,5 тысячи предложений, из них 79% по рабочим профессиям, 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.