На Песчанку выйдут стиляги

В эту пятницу, 15 июля, в Общественном пространстве «Парк Песчанка» пройдет оригинальная концертная программа. Праздничный вечер под названием «Стиляги» будет ждать всех любителей молодежной субкультуры Советского Союза. Начало в 19.00.

Каждые выходные жители и гости Всеволожска могут весело провести время в городском парке. Здесь регулярно проходят активности на самый разный вкус: утренние зарядки для активных, литературные чтения и лекции для любознательных, яркие фестивали для любителей праздников под открытым небом.

Вход на мероприятия свободный.