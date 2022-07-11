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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На Песчанку выйдут стиляги

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В эту пятницу, 15 июля, в Общественном пространстве «Парк Песчанка» пройдет оригинальная концертная программа. Праздничный вечер под названием «Стиляги» будет ждать всех любителей молодежной субкультуры Советского Союза. Начало в 19.00.

Каждые выходные жители и гости Всеволожска могут весело провести время в городском парке. Здесь регулярно проходят активности на самый разный вкус: утренние зарядки для активных, литературные чтения и лекции для любознательных, яркие фестивали для любителей праздников под открытым небом.

Вход на мероприятия свободный.

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