На Колтушских высотах прошла экологическая акция

На территории памятника природы Колтушские высоты прошла акция по сбору раздельного мусора, а также экологического просвещения волонтеров и отдыхающих.

Все силы были брошены на территорию вокруг 3-его Токкаревского озера, где сконцентрирована основная масса туристов, именно там больше всего мусора, оставленного нерадивыми гостями столь уникального места. С отдыхающими так же были проведены разъяснительные беседы и доведена информация о действующем режиме особой охраны природного объекта.

Для комфорта и удобства волонтеров были созданы все условия: выданы мешки, перчатки, бейджи, инвентарь для уборки, организован пикник с вкусными пирогами и проведена зрелищная эко-викторина.

Грозный персонаж из детских сказок Баба Яга в этот раз была очень дружелюбна и за правильные ответы на вопросы о сборе мусора, награждала призовыми жетонами, которые потом можно было обменять на подарки. Как и полагается в сказках с хорошим концом, проигравших среди участников не было и все ушли с памятным талисманом «Дух леса».

Итоги акции в цифрах: 4 мешка с пластиком, 3 мешка со стеклом, 5 мешков жести, 12 покрышек, 7 мешков смешанного мусора, 5 съеденных пирогов, 12 довольных любителей природы, 30 проинформированных граждан и бесконечное количество пользы.

Инициатором и организатором мероприятия выступила Россохатская Альбина Олеговна президент Центра экологизации и развития туристических объектов в сотрудничестве с Дирекцией ООПТ ЛО. Сотрудники Дирекции помогли согласовать проведение акции на территории памятника природы, организовали вывоз смешанного мусора и с удовольствие поучаствовали в уборке.

Хочется закончить словами известного защитника природы Давида Львовича Арманда: «Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать в гостях».