В пос. им. Свердлова приступили ко второму этапу благоустройства площади Надежды

В скором времени площадь поселка имени Свердлова украсят прогулочные зоны с беседками, лавочками и шезлонгами. А в отдалении от жилых домов появится место притяжения спортивной молодежи – скейт-парк с рампами, разгонками и перилами.

– В целом идея второго этапа благоустройства площади Надежды осталась неизменной: сделать её точкой притяжения в посёлке, излюбленным местом отдыха и встреч свердловчан. Как всегда, жду обратную связь в комментариях. Всё это мы делаем для комфорта жителей, а потому каждое мнение важно, – отметил ВРИО главы местной администрации Андрей Шорников.

Начать работы планируется через неделю, а завершить к концу сентября.