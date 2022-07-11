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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В пос. им. Свердлова приступили ко второму этапу благоустройства площади Надежды

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В скором времени площадь поселка имени Свердлова украсят прогулочные зоны с беседками, лавочками и шезлонгами. А в отдалении от жилых домов появится место притяжения спортивной молодежи – скейт-парк с рампами, разгонками и перилами.

– В целом идея второго этапа благоустройства площади Надежды осталась неизменной: сделать её точкой притяжения в посёлке, излюбленным местом отдыха и встреч свердловчан. Как всегда, жду обратную связь в комментариях. Всё это мы делаем для комфорта жителей, а потому каждое мнение важно, – отметил ВРИО главы местной администрации Андрей Шорников.

Начать работы планируется через неделю, а завершить к концу сентября.

 

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