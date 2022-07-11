В Кузьмолово прошел рок-фестиваль «Классная площадь»

Двухдневный рок-фестиваль «Классная площадь – 2022» собрал любителей рока из разных уголков Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В первый день молодые таланты соревновались на сцене Кузьмоловского Дома культуры, а в субботу, 9 июля, прошел большой концерт под открытым небом.

Экстремальный вокал, мощные гитарные рифы и бурные овации – таким стало звучание уже традиционного рок-фестиваля, который проходит на Всеволожской земле в 18 раз. Созданная в далеком 2005 году «Классная площадь» полюбилась как поклонникам рока, так и тем, кто ценит свободу самовыражения и открыт к новому опыту.

Отличительной особенностью фестиваля стала реальная возможность проявить себя молодым музыкантам. Коллективы-победители ежегодного конкурса могут выступить на большой сцене с именитыми артистами и почувствовать себя настоящими рок-звёздами.

В этом году хедлайнерами фестиваля стали группы «Приключения электроников», «Декабрь» и «Эпидемия». Не отставали от мэтров рок-звучания и молодые коллективы. Самым очаровательным стало выступление юных участников проекта «Rock Kids» – младшеклассники из группы «Мимонотли», вооружившись совсем не детскими инструментами, уверенно исполнили номер под активную поддержку зрителей.

Ну и по традиции кроме хорошей музыки и безбашенной атмосферы, на фестивальной площадке проходили самые разные активности. Увлекательные мастер-классы, крутые конкурсы, вкусная еда и море общения с яркими, увлеченными людьми. Даже кратковременные дожди не отпугивали гостей фестиваля – люди доставали дождевики и зонты, чтобы снова вернуться к празднику.

Фото пресс-службы администрации ВМР