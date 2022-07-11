В Буграх прибавилось экстрима

В минувшую пятницу, 8 июля, в Буграх состоялось открытие второй очереди многофункциональной современной экстрим-площадки. Место притяжения спортивной молодежи пополнилось новыми тренажерами и памп-треком.

Как сообщает пресс-служба администрации Бугровского поселения, в церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы Светлана Журова, председатель комитета по ЖКХ ЛО Александр Тимков, главы поселения Елена Моисеева и Ирина Купина и другие официальные лица.

Площадка создана по программе «Комфортная городская среда». Первая очередь проекта была сдана в прошлом году – тогда бугровская молодежь получила скейт-плазу, признанную одной из лучших в Ленинградской области. И уже в этом году площадка приобрела законченный внешний вид: обзавелась инвентарем для активных видов спорта, силовыми тренажерами и новой экстрим-трассой.

Бугровский экстрим-комплекс не только способствует приобщению молодежи к занятиям спортом, но и дает возможность проводить соревнования разного уровня. Кроме того, площадка наверняка станет излюбленным местом проведения спортивных праздников и фестивалей. Ну а пока десятки детей осваивают новые трассы, разучивают трюки и находят единомышленников.

Фото пресс-службы администрации Бугровского поселения