Проект Всеволожского волонтера получил грант Всероссийского конкурса

Ленинградская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» и выиграла грантовую поддержку в размере 4,4 млн рублей, правда, средства на реализацию своих лучших практик авторы проектов-победителей получат в 2023 году.

По результатам конкурса федеральная экспертная комиссия поддержала региональную практику Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области «ДоброVilladge» — создание структуры добрососедских отношений и сообществ инициативных групп граждан, участвующих в социальной жизни районов, а также инициативы региональных некоммерческих организаций, авторами которых стали Зоя Стёпичева с проектом «Добрые дела с Улыбкой», Надежда Балуева с проектом «СВОИ», Алёна Манькова и ее проект «АниМы — социальное новогоднее турне».

Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» направлен на поддержку и развитие добровольчества.

Конкурс проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».