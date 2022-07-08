Легендарный танк из Всеволожского музея примет участие в Марше памяти

Музей «Битва за Ленинград» им З.Г. Колобанова стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Последние свидетели. Машины, Люди. Судьбы!».

В рамках проекта будет восстановлен до ходового состояния экранированный танк Т-34, обнаруженный поисковиками на полях сражений Ленинградской битвы. В настоящее время единственный сохранившийся экранированный Т-34 представлен в музее Верхней Пышмы Свердловской области. Ключевым событием проекта станет «Марш Памяти», в результате которого восстановленный Т-34 пройдёт своим ходом по местам сражений Ленинградской битвы в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда! Также будет проведён конкурс эссе, посвящённых битве за Ленинград, а главной наградой станет возможность стать членом экипажа танка Т-34 в ходе «Марша Памяти».

После реставрации легендарный танк займёт своё почётное место в музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова и будет рассказывать о себе и несгибаемых защитниках ленинградской земли.

Музей «Битва за Ленинград» имени Зиновия Григорьевича Колобанова существует с 2009 года. На сегодняшний день в коллекции музея более

10 000 объектов: танки, самолёты, тракторы и тягачи, артиллерийские системы, фортификационные сооружения и многое другое. Большая часть техники, обнаруженной поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны, отреставрирована и поставлена на ход специалистами музея. Некоторые экспонаты выкуплены из частных коллекций за границей, что-то спасено от сдачи в металлолом. Подробнее на сайте http://szfovits/ru/muzej-bitva-za-leningrad-im-z-g-koloba

По материалам пресс-центра музея