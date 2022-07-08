Дольщики готовятся переехать в ЖК «Шотландия»

Дольщики проблемного ЖК «Шотландия» получили первые ключи. Сегодня госстройнадзор ввел в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса, куда уже летом переедут 315 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, символические ключи от жилого комплекса новоселам вручили зампред Правительства ЛО Евгений Барановский и главный управляющий директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев.

«Фонд достроил первые шесть домов в этом году. Поздравляю дольщиков с этим событием, тем более, что сегодня они уже получили первые ключи. Мы набрали хорошие темпы. По плану ввести дома должны были в начале 2023-го, но региональному Фонду защиты прав обманутых дольщиков, который занимался достройкой, удалось обогнать сроки более чем на полгода», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Продолжается строительство шести домов второго этапа, где зарегистрированы более 180 дольщиков. Над завершением проблемного объекта трудятся 250 человек.

«В ближайшее время 315 пострадавших дольщиков смогут получить свои квартиры. Еще 6 корпусов ЖК «Шотландия» на данный момент активно строятся, график выполнения работ держим на контроле. Плановый срок завершения строительства – декабрь 2022 года, после чего еще 205 человек будут восстановлены в правах», – сообщил Константин Тимофеев.

Фото пресс-службы областного правительства