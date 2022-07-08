Диалог с основателем «Диалога поколений»

Про таких, как Надежда Ивановна Балуева, говорят: инициативная и энергичная. В этом убеждаешься с первых же минут общения с ней. Время за разговором с этой удивительной личностью пролетает незаметно, и всё равно остается ощущение какой-то недосказанности. Говорит ли она с серьёзными чиновниками или с трудными подростками, – все моментально оказываются во власти её обаяния. Человек-магнит, не иначе.

Родом из СССР

– Близкие говорят, что для вас нет закрытых дверей. Если ради спасения людей понадобится пешком дойти до египетских пирамид, вы без раздумий отправитесь в путь. А вот чего никогда не станете делать – так это «прогибаться под несправедливость». А с чего всё начиналось?

– Родилась я в поселке Новатор, рядом с Великим Устюгом. Да-да, недалеко от вотчины Деда Мороза. Но не только сказочным дедушкой известна моя малая родина. В годы Великой

Отечественной войны на местном предприятии производили авиационную фанеру. Шла она на крылья самолета У-2. Того самого известного бомбардировщика из знаменитого фильма «Небесный тихоход» с участием Николая Крючкова, Василия Меркурьева, Аллы Парфаньяк и других звезд послевоенного кино. Фашисты очень боялись этих самых легендарных «летающих танков».

Достаточно быстро повзрослеть и сформироваться как личности мне помогла жизнь. После окончания школы в поселке Новатор поступила в педагогическое училище в соседнее село. Зимой, в жгучие морозы приходилось топать туда пешком: три километра в училище, три обратно. Затем по распределению устроилась на работу учителем труда и черчения в леспромхоз в посёлке Ломоватка в Вологодской области. Дорога была дальняя. Но в молодости всё кажется легким. Из-за того что в школе не было педагогов, кем только не работала! Учила школьников математике, русскому языку, пению… Параллельно возглавляла комсомольскую организацию. Опыт, полученный в достаточно раннем возрасте, не раз помогал мне и в годы учебы и работы во Всеволожском районе и Санкт-Петербурге, пригодился он и в общественной деятельности.

– Вы родом из СССР. Как вы относились к системе?

– Могу сказать только про себя. Я верила в светлое будущее, которое все строили. Возлагала большие надежды. При той системе я получила хорошее высшее образование, окончила Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена. Время своей учебы и переезда во Всеволожский район всегда вспоминаю с теплотой. Тогда я поняла, главное в жизни, чтобы друзья всегда оставались друзьями. И пусть мы не часто встречаемся, но гордимся друг другом на расстоянии. Радуемся успехам, горюем при неудачах.

– Чем для вас стал распад СССР?

– Очень жалею, что произошла такая катастрофа. В одночасье все рассыпалось как карточный домик. Поменялись ценности, наступил хаос. Мир сильно изменился, и нельзя сказать, что в самом начале в хорошую сторону. Именно распад, по-моему, стал причиной волны локальных конфликтов, захлестнувшей бывшие социалистические республики, особенно Россию. Правда, не стоит унывать и зацикливаться на прошлом. Жизнь продолжается, новое время тоже имеет свои преимущества. Просто нужно смело смотреть в будущее и стараться не совершать ошибок. Конечно, они неизбежны. Самое главное, признать свою неправоту и, если возможно, постараться всё исправить.

Всегда молоды душой!

– Вы всегда работали в системе образования. Как менялись за это время дети? Говорят, что после распада Советского Союза появились местные «генералы песчаных карьеров»: беспризорные подростки.

– Так получилось, что я участвовала в создании Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на улице Шишканя. У его истоков в то время стояла Елена Ивановна Фролова. Времена были сложные. Как при любом кризисе, много детей оказалось на улице. Голодные, беспризорные, нищие, без родительской заботы… Было страшно больно. Некоторые ребята не пробовали мяса. Дома их кормили хлебом и водой. Приходилось приучать их есть полезную, вкусную и калорийную еду.

– В вашей трудовой биографии была и постановка на учёт на бирже труда. Не так ли?

– Верно! Оттуда меня отправили в социальный комитет Всеволожского района, где предложили открыть университет третьего возраста. Так десять лет назад появилась Общественная организация «Диалог поколений». Мы первыми в Ленинградской области создали новое движение. В этом году у нас открылся новый центр «серебряного» волонтерства. На мероприятие съехались представители третьего возраста из разных районов Ленинградской области, которые в рамках форума «Молоды душой» обсудили вопросы добровольчества.

Открытие центра стало возможным благодаря победе во Всероссийском грантовом конкурсе. Цель этой федеральной программы – создание и поддержка добровольчества среди людей «серебряного возраста». Эти люди активны и талантливы. Многие занимаются художественными народными ремеслами, увлекаются краеведением, активно участвуют в общественной деятельности.

С чего начинается Родина?

– У нас будут работать три тематические площадки: краеведение, проектный офис и творческая зона, где «серебряные волонтеры» смогут обменяться опытом, – рассказывает Надежда Балуева. –Люди третьего возраста могут помочь в выборе векторов развития в социальной сфере. Сегодня у нас задействовано 25 волонтеров. Для нас важно уметь работать в команде, слушать мнение других людей, привлекать молодежь, а не только продвигать исключительно свою точку зрения. Это ведь так хорошо, когда добровольчеством занимаются не только молодые ребята, но и люди «серебряного» возраста. Их знания и опыт, четкое понимание добра и зла очень нужны молодежи. В нынешней непростой ситуации мы делимся своим оптимизмом, заряжая общество позитивом. Одна голова хорошо, а много ещё лучше…

– Расскажите, пожалуйста, об акции «Красная гвоздика»…

— Это сбор пожертвований для ветеранов боевых действий. Мы собираем средства на разных районных мероприятиях.

– Человек без цели – все равно что корабль без штурвала, дрейфующий по волнам и постоянно подвергающийся риску налететь на рифы. К чему стремитесь вы?

– В «Диалоге поколений» все мы очень любим наш Всеволожск, занимаемся краеведческими проектами, придумываем разные мероприятия. Сейчас вместе с подростками работаем над созданием макета Ириновской железной дороги. С нами активно сотрудничает старший научный сотрудник Музея-усадьбы «Приютино» Елена Андреева, районная администрация активно поддерживает инициативы «Диалога поколений».

Несколько лет назад, к 200-летию приобретения мызы Рябово старинным дворянским родом Всеволожских и 55-летию образования города Всеволожска, мы реализовали краеведческий проект. В его рамках организовали праздники на исторических улицах города, экскурсии с элементами квестов, пешеходные прогулки по городу. Сегодня проблема быстрого исчезновения и разрушения исторических объектов в городе Всеволожске стоит очень остро. Необходимо сохранить уникальные памятники истории и культуры. Для меня важно, чтобы в городе, в котором я живу, был краеведческий музей.

– Надежда Ивановна, у вас прекрасная семья. В чем секрет семейного долголетия?

– В первый раз со своим супругом я встретилась в детстве, в пионерском лагере. Второй раз мы увиделись спустя много лет. Я работала в школе, он пришел в гости к моей подруге – своей сестре. Старое знакомство переросло в роман. Поженились, и вот уже сорок лет, как мы вместе… Наверное, главное в семейной жизни – понимать и поддерживать друг друга. Мой муж помогал мне, когда я училась, с пониманием относился к активной жизненной позиции, а сейчас поддерживает во всех начинаниях.

– А с чего для вас начинается Родина?

– С улыбки дорогих детей, когда вижу их радость, слышу смех. А еще с восхода солнца, пения птиц, здоровья близких, уюта в доме, мирного неба.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото ОО «Диалог поколений»

