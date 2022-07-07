Тихвинские впечатления

Новая встреча руководителей областных СМИ с депутатами Законодательного собрания стала очень интересным событием, отзвуки которого еще долго будут слышны в медиапространстве региона. Журналисты непременно поделятся со своими читателями-зрителями-слушателями и мнениями о разговоре с ленинградскими законотворцами, и впечатлениями о том неповторимом культурном явлении, имя которому – Тихвин.

Двухдневный семинар, начавшийся 30 июня в Петербурге на улице Растрелли, продолжился ознакомительной поездкой в город с потрясающей историей и интересным настоящим.

После приятной церемонии награждения победителей творческого конкурса «Эффективное сотрудничество» прозвучали выступления депутатов. Татьяна Тюрина, заместитель председателя ЗакСа, остановилась на законах, принятых с апреля по июнь текущего года. Важные законодательные инициативы депутатов связаны с текущей политико-экономической ситуацией в стране и области.

Татьяна Бездетко, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, рассказала о мерах помощи родителям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Разговор о событиях на Донбассе вызвал большой отклик у журналистов, тем более что им представилась возможность услышать из первых уст рассказ о городе Енакиево, где недавно побывала депутатская комиссия. Татьяна Тюрина рассказала о мерах медицинской помощи, которую Ленинградская область оказывает жителям своего подшефного города. Саяд Алиев, заместитель председателя ЗакСа, поделился своими впечатлениями от поездки в Енакиево. Город, по словам депутата, нуждается в серьезной поддержке.

Рассказ коллег продолжил Дмитрий Рытов, председатель комиссии по местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. По его мнению, наряду с гуманитарной помощью, оказываемой Донбассу, сейчас очень важна и адресная поддержка – домам престарелых, детским домам, конкретным больницам, даже отдельным людям, прибывшим в наш регион.

О роли СМИ в формировании общественного мнения о ходе спецоперации на Донбассе с журналистами поговорил Станислав Еремеев, председатель комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. «Мы не воюем с Украиной, мы боремся за людей, которые там живут», – подытожил свое выступление депутат.

По сложившейся многолетней традиции, журналистов, приехавших на семинар, ждал «десерт» – на сей раз это было знакомство с красивым старинным городом, о котором Александр Носков написал такие строки:

Китеж – Тихвин! Град, похожий

На фантом былой Руси…

Знакомство с «градом » и началось с «былой Руси» – с Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея, где хранятся настоящие реликвии, и с Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, куда мечтает хоть раз в жизни съездить любой православный верующий. Ярких впечатлений добавил журналистам и ночной Тихвин с подсвеченными куполами церквей и сверкающей водной гладью реки.

Утро следующего дня началось с экскурсии по современным достопримечательностям – с памятника маршалу Кириллу Мерецкову и со стелы «Город воинской славы». Это звание было присвоено Тихвину в 2010 году. О военной истории города напоминает и потрясающий до глубины души памятник погибшим от бомбардировок ленинградским детям, о которых напоминают строки из стихотворения блокадного поэта Анатолия Молчанова: «Чтобы всех оплакать, нам не хватит слёз…».

О том, как живет и развивается город сегодня, рассказала участникам семинара Яна Строганова, руководитель пресс-службы Тихвинской районной администрации. Программа «Формирование комфортной городской среды» внесла современные акценты в повседневную жизнь горожан – здесь появились спортивные объекты и уютные уголки отдыха во дворах.

Настоящее потрясение вызвали две библиотеки. Центральная детская – «Библиотека имени тебя (БИТ)» – это современное познавательно-образовательное пространство, где каждый юный посетитель раскрывает свои таланты под руководством творческого коллектива сотрудников, где книгу учат любить с раннего детства и откуда детям уходить не хочется. Взрослая библиотека нового поколения носит имя знаменитой писательницы Надежды Тэффи и мало чем напоминает классические собрания книг. Социокультурный центр «Тэффи» был создан в рамках национального проекта «Культура» и стал настоящей коммуникативной зоной, где проходят обучающие семинары, виртуальные экскурсии и многое другое. Инна Мельникова, директор библиотеки, рассказала о том, какие формы работы используются в учреждении, а еще представила журналистам нового сотрудника – робота по имени «Тикстон», который ответил на несколько вопросов и даже… станцевал. Библиотека «Тэффи» проводит большую исследовательскую работу, связанную с творчеством знаменитой писательницы, использует новые технологии для приобщения жителей к чтению и популяризации печатной книги.

В летнюю жару приятно было попробовать продукцию лимонадного завода «Воды Лагидзе», продукцию которого можно увидеть в сетевых гипермаркетах. Но дегустации предшествовала интереснейшая экскурсия по цехам, которую провел гендиректор Малхаз Дзимистаришвили. Сверкающие металлические конструкции, цистерны и трубы, датчики и индикаторы – это только внешняя сторона сложнейшего технологического процесса. Если же говорить о самой продукции, то она отличается исключительным качеством, которое создается отсутствием консервантов, уникальной системой подготовки воды и прекрасным вкусом.

Завод выпускает 20 видов лимонада и 20 видов фруктовых сиропов. Сегодня натуральные лимонады и сиропы производятся только на Тихвинском заводе, запущенном в 2011 году.

Экскурсия по заводу пролетела так быстро и незаметно, что журналисты едва успели уложиться в программу поездки – ведь гостей города ждали замечательные мастера – кузнецы и художники, основавшие металлоцех «Дыхание ковки». Прекрасное название как нельзя более точно подходит к продукции этого производства – мастера творят так же легко и свободно, как и дышат. При входе в мастерскую нас встретила огромная скульптура сохатого, который скоро покинет цех и выйдет на простор. Изделия кузнецов украшают парки города, приобретаются владельцами домов и участков. Дмитрий Зверьков познакомил журналистов с работами мастеров, ответил на вопросы, а они взяли на заметку адрес: Тихвин, ул. Карла Маркса, 84 и, конечно, телефон 8 981 870-30-00. Вдруг и наши градоначальники заинтересуются металлическими скульптурами тихвинских мастеров?

Осталось добавить: такая интересная поездка была бы невозможна без деятельного участия редактора Тихвинского телевидения, лауреата премии «Золотое перо» Елены Павловны Зиминой, которая два дня знакомила журналистов с любимым Тихвином. Ее рассказы и нас заставили влюбиться в этот необыкновенно красивый город – старинный и современный одновременно.

Остается пожелать, чтобы проблемы, которые возникли у жителей в связи с приостановкой работы вагоностроительного завода, где работает 7000 человек, и «ИКЕА Индастри Тихвин» – а это еще почти тысяча сотрудников – решились как можно скорее.

Нина УСТИЧЕВА

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