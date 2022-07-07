Сельскохозяйственные предприятия Всеволожского района нацелены на рост производства

Быстрыми темпами растет АПК Ленинградской области. Регион не только покрывает свои потребности, но и выпускает 40% сельхозпродукции СЗФО. Производители отрасли нацелены на обеспечение национальной продовольственной безопасности.

Сегодня бурёнки Ленинградской области дают рекордные надои, куриные яйца осваивают зарубежные рынки, а выращенные салаты, помидоры, огурцы успешно реализуются по всей России. Совсем недавно собрали первый урожай клубники. Предприниматели говорят, что спрос на местную ягодку довольно высок. Выбор культуры не случайный. Эта ниша в Ленинградской области не до конца освоена. Предприниматели готовы наращивать объемы.

Не зря говорят, что местные фермеры, как альпинисты, каждый раз готовы покорять Эверест, выращивая всё новые экзотические культуры и добиваясь успехов в зоне рискованного земледелия. «Кто не мечтает, тот не ест ленинградскую клубнику с молоком…», – говорят они.

Вопросу развития АПК было посвящено недавнее совещание с участием главы администрации Всеволожского района Андреем Низовским. Несколько десятков предпринимателей отрасли пришли для откровенного разговора. Делились своим, наболевшим. Рассказывали об успехах, о том, как адаптируются к новой реальности. Безусловно, дорога к импортозамещению непростая. Да, и никто не говорил, что будет легко. Понятно, что в АПК только своими силами не обойтись. Что необходимо? Поддержка государства.

Сельскохозяйственные предприятия Всеволожского района всегда занимают лидирующие позиции в агропромышленном комплексе области. Местные предприятия и хозяйства вносят существенный вклад в увеличение благосостояния населения. Понятно, что от края, который находится в зоне рискованного земледелия, ждать высоких урожаев зерна не надо. Зато по производству мяса, молока и прочей продукции мы можем дать фору кому угодно.

– Уже несколько месяцев Россия живёт под санкциями недружественных стран, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Странные метаморфозы происходят. Ясно, как день, все меры направлены на то, чтобы наказать всех несогласных и подчинить своей воле. Изощряясь, заморские правители уже не знают, что изобрести. Все это напоминает театр абсурда. Но потуги недоброжелателей могут рассыпаться, как песок. Нужно работать: обозначить ключевые моменты и искать новые точки для дальнейшего роста. Да, импортозамещение по-прежнему сильно зависит от зарубежных технологий и оборудования. Особенно в сельском хозяйстве.

«Зависимость России от иностранных поставщиков сохраняется – как от закупок оборудования, так и кормов, саженцев и семян», – соглашается генеральный директор ЗАО «Приневское» Мухажир Этуев. Кто, как не он, руководитель одного из ведущих предприятий отрасли, знает о кочках и камешках отечественного сельского хозяйства?

«Диверсификация экономики невозможна без достаточного количества базового сырья, современных средств производства и благоприятного делового климата. Нужно суметь пройти между мифическими Сциллой и Харибдой и тем самым счастливо избежать напастей», – вторят ему другие предприниматели. Среди них представители достаточно известных компаний.

Но пока санкции и ажиотажный спрос на технику больно ударили по сельхозпроизводителям. В полтора-два раза подорожало и оборудование из Белоруссии. Увеличилась стоимость упаковки. Однако эти неприятности не помешали предприятиям Всеволожского района успешно провести посевную кампанию. Весенне-полевые работы были завершены в срок и шли по плану. К ним аграрии готовились загодя. До начала специальной операции и санкций. Так что удалось обеспечить полную «продовольственную безопасность» района и региона в текущем году.

– Мы готовы к диалогу о сотрудничестве с российскими предпринимателями по вопросам упаковки, – заявила представитель зарубежной компании «Smurfit Kappa» Ольга Рудова. – Слухи о закрытии нашего предприятия – пустой звук. Они не соответствуют действительности. В данный момент решается вопрос смены инвестора. Сколько таковых поменялось за время моей работы на предприятии!

В нынешнем году во Всеволожском районе пройдет Открытый чемпионат России по пахоте. Одновременно состоится региональная выставка-ярмарка «Аграрная неделя Ленинградской области». Масштабное мероприятие развернется на полях ЗАО «Племенной завод Приневское». И это неудивительно. Предприятие – одно из преуспевающих хозяйств во Всеволожском районе. Правда, грандиозное событие несколько раз откладывалось. Магия? Нет. Скорее, обстоятельства: пандемия, санкции. В этот раз уже четко оговорены сроки главного аграрного события нынешнего года. Состоится оно с 7 по 14 августа. Пройдет всё с размахом! Почти неделю народ будет гулять, состязаться, дегустировать местную продукцию и разглядывать современную технику.

– В чемпионате примут участие команды и делегации более чем из 40 субъектов РФ, – отметил заместитель председателя комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Андрей Решетов. – Планируется представить продукцию более чем 50 отечественных и зарубежных сельхоз машиностроительных компаний. Своё участие подтвердили гости из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других дружественных стран. В рамках мероприятия пройдут фестиваль кубанских вин и дегустации сыров, многочисленные ярмарки и мастер-классы. Будет пир на весь мир! Провести такое масштабное федеральное мероприятия – дело серьёзное, имиджевое. Значит, работы предстоит много.

– Мы не подведем район, – заверил Мухажир Этуев. – Проведем всё, как надо, а значит, достойно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА