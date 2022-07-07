В Токсово обновляют соцобъекты

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил с рабочим визитом Токсовское поселение. В ходе поездки были проинспектированы строительные площадки в детском саду и школе посёлка.

Так, на улице Дорожников д. 26 с мая идёт капремонт 2-этажного здания дошкольного отделения № 1. Здесь будут полностью заменены кровля, окна, внутренние инженерные сети, тепловой пункт, водомерный узел. Ремонтники займутся гидроизоляцией фундамента, а также обновлением внутренней отделки. Кроме того, будет проведено благоустройство и освещение территории. Завершить работы планируют к декабрю 2022 года.

В Токсовском центре образования будет полностью обновлен актовый зал. Здесь выровняют полы, уложат ламинат, покрасят стены, потолки, а также смонтируют новую сцену, полностью обновят освещение и мебель. По проекту помещение можно будет использовать в трех режимах: столовая, зрительный зал, танцевальная зона. Закончить работы ремонтники планируют к началу учебного года.

По материалам пресс-службы администрации Всеволожского района