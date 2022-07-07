Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 4 июля, губернатор ЛО Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями 47-го региона из студии ЛенТВ24. Ленинградцев беспокоили самые разные вопросы – медицинское обслуживание, обеспечение населения качественной питьевой водой, газификация поселений, очереди в дошкольные учреждения, обращение с твердыми бытовыми отходами и многое другое.

Вакцинация – дело добровольное

Жители Ленобласти поинтересовались, зачем нужно вакцинироваться, если все ковидные ограничения в настоящее время сняты? В частности, имеет ли право работодатель в настоящее время требовать от сотрудников обязательной вакцинации от COVID-19?

Глава 47-го региона пояснил, что вопрос об обязательности прививок оставлен на усмотрение руководителей предприятий и работодателей.

По словам Дрозденко, никого в регионе не принуждают вакцинироваться. При этом он напомнил, что только с начала пандемии от COVID-19 и его осложнений умерли более двух тысяч ленинградцев, и закрывать на это глаза ни в коем случае нельзя.

В настоящий момент, как сказал губернатор, в областных медицинских пунктах есть несколько видов вакцины, и каждый житель сможет вместе со специалистом подобрать себе нужную. Например, сам глава региона в начале 2021 года не только вакцинировался спустя полгода после перенесенной болезни, но и на днях прошел ревакцинацию.

Медицина: объекты и кадры

На прямую линию с губернатором Ленобласти дозвонился житель города Кудрово с вопросом о сроках открытия поликлиники на Ленинградской улице.

Глава 47-го региона ответил, что поликлинику планируют сдать в эксплуатацию уже к концу нынешнего, 2022 года. Буквально на следующей неделе на объект выезжает комиссия с проверкой хода строительных работ. Также Александр Дрозденко напомнил, что за последние два с половиной года в Ленобласти построен 21 объект здравоохранения, крупнейший из которых – поликлиника в городе Сертолово.

Отдельно губернатор остановился на проблеме дефицита медицинских кадров.

«Мы поддерживаем и полностью финансируем программу «Сельский врач» – это единовременное пособие в один миллион рублей, – отметил Александр Дрозденко. – Кроме того, мы ввели свои доплаты для сельских врачей. И скоро подпишем соглашение о гарантиях в течение трех лет на предоставление жилья с последующей приватизацией через семь лет. Еще один шаг, который мы сделали, – заключили договоры с крупнейшими медицинскими вузами страны. Для ординатуры мы ввели губернаторскую стипендию в десять тысяч рублей. Мы платим студенту – ординатору при условии, что он подписывает соглашение и приезжает работать в Ленинградскую область, а мы ему предоставляем все положенные выплаты, а также жилье».

По словам главы региона, в скором времени проблема с дефицитом медицинских кадров должна уйти в прошлое.

Чистая вода: задача в несколько действий

На качество питьевой воды губернатору, в числе прочих, пожаловалась жительница деревни Коккорево.

«Перед моим выдвижением на выборы президент поставил пять задач, одна из которых – обеспечение хорошей и качественной питьевой водой большей части населения региона, – подчеркнул Дрозденко. – Я должен эту задачу решить до конца 2025 года и я ее решу, решу вместе с командой «Водоканала» и правительством».

Так, региональные власти приняли ряд программ, которые помогут области получить чистую воду. Первая из них так и называется – «Чистая вода». Она подразумевает строительство 108 водоочистных сооружений на территории Ленобласти. Как заметил глава региона, уже почти тридцать из них построены. Вторая программа – «Чистые стоки», под нее выделено почти четыре миллиарда рублей, работа над ее реализацией начата с крупных объектов. Третья программа, на которую выделено пока что 1,5 миллиарда рублей – модернизация сетей.

И будет газ!

Житель деревни Ваганово попросил губернатора ЛО озвучить сроки газификации его родного поселения. «Насколько я помню, по плану газификации – деревня Ваганово стоит на 2024 год. И будет тогда газ. Будет дано поручение – взять ситуацию под контроль», – отметил глава 47-го региона.

Нам мусор строить и жить так мешает….

До губернатора дозвонились жители Колтушского поселения с жалобой на отсутствие площадок для установки мусорных контейнеров. Также их волновало, почему Регоператор не устанавливает мусорные баки?

Губернатор пояснил, что ответственность за установку несёт не Региональный оператор, а местная администрация. Причем из бюджета Ленобласти выделяются субсидии на эти цели. «Говорить о том, что нет площадок, потому что виноват Регоператор – это обман населения. Нужно обязать администрацию, чтобы они установили», – отметил Александр Дрозденко.

Все в детсад!

Во время телефонной линии глава 47-го региона рассказал о судьбе детского сада в поселке Романовка. На сегодняшний день известно, что многострадальный долгострой проходит повторную экспертизу. «Как только она завершится, на осень объект будет законсервирован, и выделенные средства пойдут на реконструкцию в 2023-24 годах», – подчеркнул Александр Дрозденко. Вопрос ещё раз обсудят в ближайшие дни, отметил губернатор Ленобласти.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ