Синоптики прогнозируют жителям Ленобласти умеренно теплый июль

«Аномальной жары этим летом не будет, – сказал сотрудник Петербургского гидрометцентра, которого называют «главным синоптиком» нашего региона, Александр Михайлович Колесов. – Температура в июне находилась в пределах нормы (это совершенно не то, что было в прошлом году). До 3 июля над городом и областью царил антициклон, поэтому погода была сухая и тёплая. Переломным днём оказалось 3 июля. К этому дню температурный столбик достиг максимума. В Санкт-Петербурге это было 32 – 33 градуса, а в некоторых местах Ленинградской области ещё выше. Но с 3 июля к нам с севера приходят циклоны. Они приносят западные ветры, хотя сильного похолодания всё равно не ожидается».

Выступление Александра Михайловича Колесова состоялось на пресс-конференции «Правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды», которая проходила 30 июня на площадке «ТАСС. Северо-Запад».

На этом мероприятии А.М. Колесов сообщил, что средняя температура июля ожидается в пределах 20 – 25 градусов. Для жителей Северо-Западного региона это весьма комфортная температура. К тому же в июле будут проходить кратковременные дожди и грозы, что значительно освежит воздух. Только к концу июля столбик термометра вновь поднимется до 28 градусов.

Ну что ж, будем ждать, что середина лета для нас будет мягкой и тёплой. Тем не менее нельзя забывать о простых общеизвестных рекомендациях врачей. Они говорят, что летом желательно исключить из рациона жирную и мясную пищу и заменить её рыбой. В особо жаркие дни неплохо вполне уместны лёгкие перекусы. Необходимо соблюдение питьевого режима. Детям и пожилым людям не следует находиться под прямыми солнечными лучами. Резкие изменения сердечного ритма или повышение давления могут быть связаны с тепловыми ударами. В такие минуты важно вовремя вызвать врача.

Особенное внимание следует уделять детям. В яркие солнечные дни многие граждане любят открывать окна, и за июнь несколько детей в возрасте до 10 лет в Санкт-Петербурге выпало из окон.

Диетологи не рекомендуют во время жары давать детям сладкие газированные напитки. Доказано, что газированные напитки только увеличивают жажду. Желательно с детства развивать у них привычку к бутилированной воде.

Людмила ОДНОБОКОВА