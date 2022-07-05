Дорожники Ленобласти закончили ночной ремонт Колтушского шоссе
За неделю целиком обновлен километровый участок от КАДа до путепровода на проспекте Косыгина. Ремонт выполнен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Как сообщает пресс-служба областного правительства, обновление участка одной из самых загруженных региональных трасс области велось практически только по ночам. Сроки выполнения ремонта были увязаны с двумя другими дорожными работами, запланированными Санкт-Петербургом на путепроводе на проспекте Косыгина (обновление деформационных швов с 4 июля и ограничение движения транспорта) и работами на КАДе между Рябовским и Колтушским шоссе, которые будут проводиться по заказу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (ограничение движения с 18 июля).
Сейчас на объекте осталось смонтировать барьерное ограждение, поставить новые остановки и нанести разметку. Учитывая большой трафик на этом участке шоссе – свыше 10 тысяч машин в сутки – здесь был использован усиленный асфальт, специально подобранный состав которого сопротивляется образованию колейности.
Ремонт выполнен досрочно с опережением на год: изначально обновить покрытие тут планировалось только в следующем году. Весеннее обследование этого участка дорожниками и обращения жителей Янино, Колтушей и Всеволожска через социальные сети в «Ленавтодор» подтвердили необходимость проведения работ этим летом.