Грибники Всеволожского района делятся фотографиями летнего урожая

Любители тихой охоты с удовольствием проводят выходные за городом и делятся фото своего «улова». Несмотря на жару, удачливым грибникам удается найти целые полянки съедобных грибов и ягод.

Пользователи сообщества «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте» активно делятся фотоотчетами со своих прогулок в лес. Так, за первые выходные июля удачливые грибники собирали подберёзовики и лисички. Разнообразием грибов поделилась Людмила Курская, которой в один из выходных посчастливилось найти даже упругие красные грибы.

– Десять дней в этом лесу не была, и уже сплошные переростки – более 15 штук! Только на одной полянке был молоднячок. Подберезовики с сыроежками почти все червивые. Лисички растут, но совсем кнопочки. Нашла вроде летние опята, – рассказала любительница «тихой охоты». – Очень много было лягушек – должно быть, к дождю. Змеи тоже активны – аж четыре гадючки повстречались.

Помимо грибов, лес одаривает своих посетителей и первыми летними ягодами. Так, фото лесной земляники и брусники поделились жители соседних районов. Кое-где начинает набирать силу морошка и голубика.

Фото сообщества «Грибы и Грибники СПб»