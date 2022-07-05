Во Всеволожском районе прошло масштабное конно-спортивное мероприятие

В деревне Суоранда в конно-спортивном комплексе «Вента-Арена» три дня соревновались конкуристы, выступали самодеятельные коллективы, демонстрировались шоу-программы, проводились мастер-классы.

С 1 по 3 июля КСК «Вента-Арена» принимал многочисленных гостей. Здесь одно за другим проходило несколько мероприятий. В их числе чемпионат Санкт-Петербурга по конкуру, Кубок телеканала «Санкт-Петербург», Этап Максима Мастерс, Этап Максима Мастерс Eurasia Cup, Кубок Велес, Кубок памяти Александра Воробьёва, показательные конные выступления, модное дефиле, катание на лошадях и тематические мастер-классы.

Наиболее же значимым и зрелищным событием для любителей конного спорта стали выступления сильнейших конкуристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые соревновались в преодолении препятствий от 100 до 140 см.

Борис Степанов

