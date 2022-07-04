Фестиваль дворового спорта прошел во Всеволожске

Около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет соревновались на спортплощадке в районе Всеволожского КДЦ.

30 июня к 14 часам спортивная площадка, расположенная рядом с Всеволожским Культурно-досуговым центром, заметно оживилась. Сюда стекалась местная детвора и подростки. И пока будущие участники спортивного праздника присматривались и осваивали пространство, около 10 сотрудников Всеволожского Центра физической культуры и спорта выставляли оборудование и готовили площадку для предстоящих состязаний. Представитель организатора Фестиваля, заместитель директора Центра Юлия Кургузкина рассказала:

– Кроме спортивного оборудования, инвентаря и наградной атрибутики, мы привезли сюда несколько баннеров с символикой нашей организации. Они хорошо заметны и привлекают внимание, помогает и музыкальное сопровождение. Данное мероприятие проводится в рамках программы «Дворовый тренер» и стало уже традиционным. В этом году нами было организовано и проведено несколько подобных фестивалей на разных площадках.

Ближе к 15 часам спортивная площадка была наполнена суетой и детским гомоном. Сотрудники Центра физкультуры и спорта подготовили для местной детворы массу развлечений. Используя простой и не хитрый инвентарь – скакалки, мячи, обручи, клюшки и другое, – они организовали несколько эстафет для спонтанно сложившихся команд. И вот уже дети радостно бегут, гонят клюшкой мячик, прыгают через скакалку, пролезают через обруч… А к ним присоединяются все новые и новые желающие принять участие в детском празднике дворового спорта.

– Со своей 11-летней дочерью и пятилетним сыном мы просто случайно проходили мимо, увидели скопление детей и решили сюда зайти. Мои дети сразу же были приняты в игру и включились в соревновательный процесс. Спортплощадка расположена в тени высотных домов и стала хорошим укрытием от палящего солнца. Очень полезное и интересное получилось мероприятие. Мы с удовольствием провели время. Я за то, чтобы в дни школьных каникул подобные фестивали организовывались бы чаще, – отметила жительница Всеволожска Владислава Багирян.

Кроме веселых эстафет, ребята с большим интересом боролись за звание сильнейшего и в личном зачете. Особенно многолюдно было у стола для игры в настольный футбол – кикер. Популярностью в этот день пользовались городки и дартс. Кроме этого дети участвовали в викторине по спортивной и олимпийской тематике. Отрадно заметить, что многие дети без ошибок отвечали на вопросы. Никто из детей не ошибся, назвав девиз олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее» и страну, в которой впервые прошла олимпиада. Победители, призеры и активные участники спортивного праздника получили в награду медали и сладости.

Борис Степанов

Фото Александра Ольховского