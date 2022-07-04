Всеволожский приют для животных проводит дни кинологической грамотности

На территории приюта для животных «Вера-Надежда-Любовь» во Всеволожске проходят уроки кинологической грамотности для школьников, студентов и всех, кто не равнодушен к животным. В качестве спикеров приглашают профессиональных кинологов и ветеринарных врачей.

Организовать подобные мероприятия приют смог благодаря выигранному гранту Губернатора Ленинградской области, в рамках которого планируется провести восемь занятий. Первая встреча с ребятами прошла в минувшую субботу, 2 июля. Приглашенные специалисты рассказали об основах ухода и воспитания собак, а также правилах взаимодействия с бродячими или агрессивными животными.

– Спасибо за организацию такого нужного дела, – поделилась благодарностью одна из участниц Фаина Мубаракшина. – Очень познавательно, ребенок пришел в восторге и сразу же записала три правила поведения с собакой.

Следующие лекции пройдут по графику: 16 июля, 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября, 1 и 15 октября. Записаться и узнать подробности о времени и месте проведения можно в группе организатора https://vk.com/priut_pomogi_drugu

Кроме того, ежедневно с 11 до 17 посетители приюта могут пообщаться с местными питомцами, позаниматься на площадке и, конечно же, завести верного мохнатого друга. Все приютские животные привиты, стерилизованы, на каждого оформлен ветеринарный паспорт, ни один из питомцев не представляет угрозы для посетителей.

Фото приюта «Вера-Надежда-Любовь»