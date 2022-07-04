Во Всеволожском районе уложили асфальт с ароматом клубники

Дорожники Ленобласти уложили около 700 метров ароматизированного асфальта на дороге между Щеглово и Морозовкой. Данный участок ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», всего обновится 19 км трассы.

Как сообщили в дорожном комитете Ленинградской области, покрытие с ягодным ароматом не уступает по своим характеристикам стандартным асфальтобетонным смесям. При этом входящие в состав ароматизаторы помогают приглушить едкий запах битума, распространяющийся во время укладки асфальта.

Кроме ароматизации, используемая асфальтобетонная смесь отличается большей износостойкостью. Смесь была специально разработана под климатические условия региона и учитывает фактическую нагрузку на дорогу. Усиленный асфальт позволит минимизировать образование колейности и снизит сезонные повреждения полотна.