Во Всеволожском парке Песчанка дежурит мобильная амбулатория

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт проводит дежурства выходного дня в Общественном пространстве «Парк Песчанка». Сотрудники мобильной бригады ВКМБ готовы как оказать первую помощь, так и провести профосмотр или диспансеризацию.

Как сообщает пресс-служба Всеволожской больницы, дежурство планируется вести каждые выходные с 10 до 12 часов. Как раз на это время приходится проведение утренних зарядок в рамках проекта «Зарядись позитивом на Песчанке». В случае необходимости медики готовы прийти на помощь спортсменам. К счастью, первые дежурства прошли без несчастных случаев, и специалисты занимались стандартными осмотрами посетителей парка, обратившихся за консультацией.

Фото Всеволожской ВКМБ