У войны тыла нет

Автор этих строк – один из юных партизан. Он находился на территории Партизанского края с января 1941-го по февраль 1944 года. Совсем мальчишкой он стал партизанским связным и извозчиком, помогал врачу в лазарете. Сегодня Леонид Алексеевич Баранов щедро делится своими воспоминаниями с молодежью.

В апреле 2009 года в календаре российских памятных дат появилось новое событие – День партизана и подпольщика. Этот праздник ежегодно отмечается теперь 29 июня. Указом Президента России знаменательная дата была закреплена в законе «О Днях воинской славы и памятных датах России.

Интересно, что исторической предпосылкой установления Дня партизана и подпольщика послужила дата выпуска 29 июня 1941 года директивы

Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) в адрес партийных и советских организаций прифронтовых областей, в которой говорилось «…о необходимости создания партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с частями вражеской армии на занятых врагами территориях».

С инициативой о введении этой памятной даты выступили законодатели Брянской области, которая приняла удары фашистов в 1941 году и стала одним из центров партизанского движения.

Сухая статистика говорит, что за годы войны партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, уничтожено более четырех тысяч бронетанков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.

Для организации партизанского движения в июне 1941 года в Москве был создан Центральный штаб партизанского движения, первым руководителем которого стал К.Е. Ворошилов, а затем его сменил член ЦК ВКП (б) П.К. Пономаренко.

В первые дни войны с оккупантами боролись оказавшиеся в окружении пограничники, бойцы советский армии. Но опыта ведения партизанской войны у них, конечно, не было, поэтому срочно пришлось готовить кадры подпольщиков – радистов, подрывников, минеров, писать учебные материалы, инструкции, наставления, готовить карты местности.

На основании указаний Центрального штаба партизанское движение развивалось в оккупированных районах Ленинградской области. Линия фронта стремительно приближалась к Ленинграду, и все советские и партийные органы были переведены на нелегальное положение. Из многих районов области был эвакуирован колхозный скот, заложены секретные продуктовые склады, намечены места сборов партизанских групп в дальних лесных массивах, на хуторах.

Ленинградская область стала мощным центром партизанского движения. Начальником Ленинградского штаба партизан был назначен секретарь Ленинградского областного комитета партии М.Н. Никитин.

В дни войны в 72 районах Ленинградской области были сформированы 287 партизанских отрядов, 6 полков, 4 батальона и 4 партизанские бригады. Они боролись с врагом в районе Пскова, Луги и Гатчины, проводили диверсии, взрывали мосты, переправы, железнодорожные пути. Был создан партизанский отряд и во Всеволожском районе, его командиром стал А.М. Волоцкий.

31 июля 1941 года партизанские отряды северо-запада Ленинградской области были объединены во Вторую партизанскую бригаду по инициативе Шинкарева А.Н. и члена Ленинградского штаба партизан А.Н. Асмолова. В зоне действия этой партизанской бригады возник знаменитый Партизанский край, где на территории более 1000 квадратных километров в тылу врага фактически существовала советская власть.

Днём начала организованного партизанского движения в Ленинградской области считается 1 августа 1941 года, а деревня Железица в Дедовичском районе (ныне Псковской области) – первым штабом партизан.

В состав Партизанского края вошли: Белебелковский район, Дедовичский район, часть Поддорского, Ашевского и Дновского районов. К концу 1941 года в Партизанском крае была восстановлена работа 73 колхозов и 11 сельских советов, с 1 января 1942 года начали работать школы, клубы и медпункты. В отряды Второй партизанской бригады было отравлено 675 человек пополнения.

Партизанский край сыграл исключительную роль в развитии партизанского сопротивления в полосе Северо-Западного, Ленинградского и Калининского фронтов, а также в районе Идрицы (направление Латвии).

«Партизанская республика» в тылу 16-й немецкой армии стала центром массовой народной войны на большом участке советско-германского фронта.

Под руководством Ленинградского штаба партизанского движения в Дедовичском районе для борьбы с немецким десантом и шпионами были созданы два истребительных батальона. На территории района зимой 1942 года находилось до 3,5 тысячи партизан. Все они получали помощь от жителей района – это были продукты питания, одежда.

В тылу врага работали и журналисты: И. Виноградов, И. Шматов, К. Обжигалин. Они издавали в трудных условиях «Партизанского края» газеты «Народный мститель», «Дновец», «Коммуна». Они были первыми вестниками побед Красной Армии, побед партизан края, жизни любимого Ленинграда. На первых порах писали рукописные газеты, листовки. Позже газеты печатались на маленьких станках.

Не унывали и партизанские весельчаки – распевали частушки:

На Германской на границе

Колю ранили в бою.

Запишусь я в партизаны,

Отомщу за кровь твою.

В годы войны тысячи ленинградцев боролись с врагом в диверсионных группах и партизанских отрядах. В регионе было несколько центров подготовки бойцов.

Один них был расположен в Токсово (Кавголово) на базе Института физкультуры им. Лесгафта. Там обучили более 100 тысяч бойцов, сформировали несколько партизанских диверсионных групп. Именно там была организована знаменитая партизанская группа лесгафтовцев под командованием Д.Ф. Костицина, которая прославилась своими дерзкими вылазками в тылу врага. Сегодня на здании Учебно-тренировочного центра института есть памятная доска, посвященная памяти партизан-лесгафтовцев.

В тылах Северо-Западного фронта было создано специальное авиаподразделение для снабжения партизан оружием и взрывчаткой, для эвакуации тяжелораненых.

Овладев значительной территорией, партизаны вели активную войну с оккупантами. Они взрывали воинские эшелоны, мосты, разрушали транспортные коммуникации, по которым фашисты подвозили резервы в сторону Ленинграда, постоянно держали под контролем железные и шоссейные дороги. В ходе «рельсовой войны» 1943 года были сорваны планы гитлеровцев по переброске на фронт военной техники и продовольствия. Более 30 тысяч мирных жителей Ленинградской области были спасены от фашистских лагерей.

В партизанской войне были уникальные факты – например, чтобы продвинуться к Ленинграду, немецкие части вели бои с партизанскими отрядами и курсантами военных училищ Ленинграда более 45 суток.

А партизаны Второй бригады на железнодорожном перегоне Дно – Дедовичи у станции Бокач подорвали немецкий эшелон, который состоял из 62 платформ со 109 танками… Паровозы и танки оказались в овраге. О событии доложили в Ленинградский штаб партизан, где этому не поверили. Даже прислали проверку и потом наградили участников спецоперации.

Одна из героических страниц жизни Партизанского края – знаменитый партизанский обоз, который доставил в блокадный Ленинград 223 подводы, груженные продовольствием. Обоз прибыл в осажденный город 29 марта 1942 года. Этот день в Ленинградской области считается знаменательной датой – «Днём партизанской славы».

Партизанское движение внесло огромный вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной войне. В немецких тылах – от Пскова до Луги, от Волосова до Нарвы, от Чудова до Новгорода, от Дно до Дедовичей, от Порхова до Острова – сражались 13 партизанских бригад, в состав которых вошли к началу 1944 года более 30 тысяч бойцов. После войны многие из них были удостоены высоких правительственных наград, почетных званий нашей страны.

В партизанских отрядах были и совсем юные патриоты – мальчишки и девчонки, мои сверстники. Они помогали взрослым – были связными, конюхами, санитарами. Многие из них не дожили до Победы – кто-то погиб в бою, кто-то был расстрелян или закопан живым. Имена некоторых из них хорошо известны – например, Александр Бородулин или Леня Голиков, но большинства из них мы не знаем. Они тоже внесли свой вклад в Великую Победу.

Более подробную информацию о действиях партизан в Ленинградском регионе в 1941 – 44 гг. можно найти в книгах участника ВОВ, почетного сотрудника контрразведки М.М. Фрейзона и почетного сотрудника госбезопасности, историка, полковника А.Ф. Стародубцева.

Фрейзон М.М. «Репортаж из-за линии фронта», издательство «Русь», 2010 г.

Стародубцев А.Ф. «В битве ничьей не бывает». Ленинградский обком и Управление НКВД – организаторы всенародного сопротивления немецко-фашистским захватчикам. Санкт-Петербург, 2015

Леонид Баранов,

ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг., Почетный гражданин Всеволожского района Ленинградской области, Почетный гражданин Дедовичского района Псковской области, заслуженный тренер РСФСР.