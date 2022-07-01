Поисковики Всеволожского района обнаружили останки семерых красноармейцев

22 июня 1941 года – скорбная дата. Много написано и много сказано о тех героических и трагических днях начала войны. И тем не менее история её начала всё время пополняется новыми свидетельствами тех боёв и в наше время. Особенно когда проводят раскопки на дальних подступах к Ленинграду, где проходили бои летом 1941 года.

Одну из таких экспедиций недавно провела сборная группа из Всеволожского района. Поисковики представляли разные отряды: супруги Петерс (Янино) и Андрей Головин (Орово) из Санкт-петербургского отряда «Рейд»; Мирослав Селевонюк (Рыжики) и Андрей Федотов (Куйворы) из отряда «Норд». Вдохновлял группу на поиски житель Псковской области Александр Марьенков.

В течение трёх дней эти поисковики проводили раскопки на местах боёв 128-й стрелковой Псковской Краснознамённой дивизии. На начало войны она стояла в Литве и приняла свой первый бой 22 июня в 4 часа утра. Уже тогда говорить о паническом отступлении было бы неправильно, потому что против одной 128-й сд сразу выступило 11 дивизий Вермахта, среди них – четыре танковые дивизии. Но красноармейцы всё равно приняли бой. И только небольшая группа потом пробралась к своим. После этого пришлось проводить переформирование личного состава дивизии, а всего за время войны она пережила более четырёх переформирований.

С таким же огромным перевесом в сторону врага сражалась 128-я сд и в последующие дни 1941 года. Так было и в Псковской области (в районе Пушкинских Гор), и на Лужском рубеже, и под Шлиссельбургом. Дивизия вела бои практически без отдыха, и везде наши бойцы стояли против превосходящих сил врага. Эта дивизия приняла участие во всех попытках прорыва блокады Ленинграда и после успешного прорыва, зимой 1943 года, некоторое время находилась на переформировании у нас, во Всеволожском районе (в деревнях Орово и Красная Горка). В это время она пополнялась за счёт местных жителей, то есть в неё вступили добровольцы из нашего района.

И вот в мае 2022 года группа наших поисковиков обследовала место, где в августе 1941-го 128-я стрелковая дивизия вела бои за железнодорожную станцию Сущёво.

Рассказывает участник экспедиции Андрей Федотов:

– Мы обнаруживали пункты обороны 128-й сд перед каждым оврагом, перед каждой речушкой, перед каждой деревушкой. Иногда это были наспех вырытые стрелковые ячейки, маленькие окопы. Данный факт говорит о том, что красноармейцы в 1941 году без боя не сдавали ни один клочок земли.

В одной ложбине были обнаружены четверо красноармейцев и лейтенант. Нашлись свидетели, которые рассказали, что погибших местные жители нашли на месте сражения и захоронили после боя. Мёртвый лейтенант так крепко держался за ручки пулемета, что его пришлось отдирать.

Не узнаем мы имени героя, которого поисковики обнаружили примерно через километр от этой ложбины. Ему было на вид лет 17 – 18. Видимо, это был неопытный боец, потому что его каска («халхин-голка») лежала в вещмешке. Возможно, парень был из местных, потому что в августе 1941 года в неравных боях 128-я стрелковая дивизия была почти разгромлена и пополнялась в срочном порядке местными добровольцами. Но этот парень даже в одиночку отстреливался долго и упорно: поисковики увидели вокруг него много отстрелянных гильз. Немцы тоже неоднократно обстреливали парня, так как рядом лежал большой камень, на котором сохранились следы множественных попаданий от пуль. Но самое пронзительное, что парень погиб, скорчившись и закрыв голову обеими руками. А в его черепе остался след от выстрела в упор. Мы можем предположить, что, когда у него закончились патроны, фашисты окружили его и добили раненого.

В целом во время этой короткой экспедиции поисковикам удалось обнаружить останки семерых красноармейцев и один медальон.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива поискового отряда «Норд»