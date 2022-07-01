Качество ремонта дорог – на контроле у жителей

Жители посёлка имени Морозова в ходе выездной инспекции, организованной «Ленавтодором», проверили, как идёт самый большой дорожный ремонт этого лета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дорожники обновят почти 19 километров трассы станция Магнитная — посёлок имени Морозова, которая соединяет часть Всеволожского района с Мурманским шоссе. Помимо замены асфальта тут также частично меняется основание магистрали, где были выявлены так называемые слабые грунты (в данном случае торф). Из-за него участок у садоводства «Дунай» регулярно разрушался, что доставляло водителям значительные неудобства.

Жители и дорожники обсудили обустройство дополнительных остановок и организации водоотвода с проезжей части. «Мы благодарны «Ленавтодору» за постоянную обратную связь и открытый диалог с автомобилистами. Видим, что за две недели здесь уже выполнен значительный объём работ, идёт укладка верхнего слоя полотна. Дорога становится по-настоящему качественной и безопасной», — рассказал житель Морозовки, водитель «Скорой помощи» Андрей Калинцев.

Окончание ремонта намечено на конец июля. Объект обновляется досрочно: первоначально обновление дороги стояло в планах на 2023 год. После обращений автомобилистов и обследования трассы было принято решение о старте работ этим летом.