Все мы вправе знать о праве

Пока мы изнывали от жары и восстанавливали водный баланс литрами газировки, в России вступили в силу некоторые изменения в законодательстве. Что же нас ожидает после 1 июля?

Быстрее и проще

С 1 июля получить новый паспорт вне зависимости от оснований его оформления можно будет уже через пять рабочих дней – ранее документ изготавливали 10 дней, а в случае выдачи или замены не по месту жительства или выдачи другим ОВД при утере или похищении – 30 дней. Заявление о выдаче или замене паспорта можно подать в любое подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства или месту пребывания или в МФЦ.

Проще стало получить и медуслуги – если раньше при обращении за любыми видами медицинской помощи, кроме экстренной, гражданин был обязан предъявить полис, то теперь он может выбрать любой документ, удостоверяющий личность, или тот же полис.

Также полис ОМС будет выдаваться через портал Госуслуг в виде штрих-кода. Бумажный вариант можно получить, обратившись с соответствующим заявлением в страховую компанию.

Долги наши…

С 1 июля начнут действовать поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь должники смогут напрямую подать заявление в кредитную организацию, чтобы им сохранили прожиточный минимум от списания. Таким образом, доходы в размере прожиточного минимума можно защитить без привлечения судебных приставов, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника.

Песня о пенсии

С 1 июля россияне смогут защитить свои пенсионные накопления. Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, то гражданам вернут инвестиционный доход, который был изъят при досрочном переходе.

Также граждане, имеющие право на получение единовременной пенсионной выплаты, теперь могут подать электронное заявление в ПФР либо НПФ, в том числе через портал Госуслуг. Если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии по таким выплатам, то заявление также можно подать через многофункциональный центр.

Право на получение единовременной пенсионной выплаты имеют граждане: которые получают страховую пенсию по инвалидности, потере кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению и не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигли пенсионного возраста 55 и 60 лет; размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.

Кредит не навредит

С 3 июля вступит в силу закон, который обяжет кредитные организации указывать полную стоимость потребительского кредита или займа. Так, в процентах годовых должна будет указываться стоимость с точностью до третьего знака после запятой.

Помимо этого, при составлении договора по вкладам банки будут указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.

Инвалидность – очно и заочно

С 1 июля начали действовать новые правила установления и подтверждения инвалидности. Граждане смогут выбирать, как проходить комиссию для признания инвалидом — очно или заочно. Выбор необходимо сделать на этапе заполнения согласия на проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) после выдачи комиссионного направления на экспертизу.

Очная форма предполагает личное присутствие гражданина по месту проведения МСЭ или с выездом комиссии по месту пребывания гражданина (домой, в интернат, в исправительное учреждение, в медицинскую организацию). Заочная экспертиза проходит без личного присутствия человека — по документам. Медицинская документация направляется в бюро МСЭ из медицинской организации, где наблюдается пациент.

Есть ряд случаев, когда инвалидность устанавливают только очно:

достоверность документов ставится под сомнение;

медицинские исследования не соответствуют заключениям врачей;

необходимо обследование с помощью спецоборудования;

программу реабилитации или абилитации инвалида нужно корректировать.

Регистрация и аттестация

С 1 июля граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.

Также изменения коснутся экскурсоводов и гидов – теперь с июля 2022 года экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристических маршрутах смогут быть только граждане России, которые пройдут аттестацию. За нарушение требований им будет грозить административная ответственность. При этом требование о гражданстве РФ не распространяется на инструкторов-проводников.

Чтобы работать на территории Российской Федерации, экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники раз в пять лет должны проходить аттестацию регионального органа в сфере туризма. Для получения документа соответствия установлен буферный период с 1 июля 2022 года до 1 июля 2023 года — в это время можно продолжать работу без аттестата.

Опыты – под контроль

Кроме того, с 1 июля вступит в силу ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в этой области.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ