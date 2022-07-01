Во Всеволожском районе проходят противоаварийные рейды

За порядком на дорогах Всеволожского района следят специальные профилактические рейды. В центре внимания подростки, управляющие мотоциклами, мопедами и скутерами.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, рейды против аварийности на дорогах проводят сотрудники ОГИБДД совместно с отделом по делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району и экипажи УГИБДД по СПБ и ЛО. Цель профилактических мероприятий – предупредить аварии с участием несовершеннолетних водителей.

Так, 30 июня во время рейда сотрудники ГИБДД остановили 16-летнего подростка, который ехал на скутере по Мурманскому шоссе – одному из самых оживленных участков. Прав у юного водителя не было. На место была вызвана мать нарушителя – за управление ТС без водительского удостоверения придется заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Грустным подтверждением необходимости в подобного рода рейдах стал вызов ГИБДД на место аварии в Токсово. Причиной ДТП стал 17-летний подросток на скутере, не справившийся с управлением и врезавшийся в микроавтобус. И вновь водитель оказался без прав.

Специалисты настойчиво просят родителей не подвергать своих детей опасности: если подросток хочет управлять мопедом или скутером, ему необходимо выучить ПДД и ознакомиться с техникой управления ТС. Даже если вы уверены, что ваш ребёнок будет осторожен, выезжая на дорогу, он становится участником общего потока движения. На дорогах возникает множество ситуаций, с которыми незнающему правил водителю сложно справиться.

Напомним, что для управления мопедами и легкими квадрициклами необходимо водительские права категории М, либо любая другая категория. Обучиться в автошколе и сдать экзамен на право управления подобными транспортными средствами можно начиная с 16 лет. Управлять мотоциклами могут совершеннолетние водители, имеющие права категории А.

Фото пресс-службы администрации ВМР