Что грозит дачникам за наличие сорняков на участке?

Каждое лето в блогосфере, а именно в той её части, где кучкуются продвинутые дачники и садоводы, начинается бурление – народ вовсю обсуждает нововведения в области законодательства, касающиеся всевозможных штрафных санкций для селян.

Что характерно, абсолютное большинство страшилок на эту тему оказываются фикцией – как говорится, слышали звон, но не удосужились понять причину его происхождения. Так было со «штрафами за теплицы», «запретом на разведение кур в садоводствах», «наказанием за выращивание петрушки» и прочими вбросами, посредством которых – по незнанию или намеренно – нагнеталась общественная напряженность.

Бабушки и одуванчики

Нынешний год не стал исключением – владельцы дач и загородных домов почем зря костерят «закон об одуванчиках», якобы позволяющий штрафовать тех, кто вовремя не обрабатывает от сорняков принадлежащие им земельные участки. В соцсетях дачники пугают друг друга историями о том, как, например, к одной бабушке пришли злые чиновники и вкатили непомерный штраф, а старушка уже не в силах косить траву, и поэтому у нее на участке бурьян выше забора. Бабушка от горя слегла, и нетрудно догадаться, кто виноват в этом.

В принципе, оштрафовать гражданина, допустившего зарастание земельного участка сорной травой, возможно – на то есть статья 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками», и часть 4 статьи 8.8 того же КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению». В первом случае гипотетической бабушке грозил бы штраф от трехсот до пятисот рублей. Если б она была должностным лицом – то от пятисот до тысячи. Ну а если бабуля – юрлицо, то штраф может вырасти от 5 до 10 тысяч рублей.

Для тех, кто ходит под второй статьей, предусмотрены штрафы посерьезнее – там сложная градация потенциальных нарушителей, но в целом суммы варьируются от 20 до 50 тысяч рублей.

Однако распространители историй об оштрафованных дачниках и простых деревенских жителях всегда опускают один существенный момент, практически сводящий к нулю шансы немощной старушки получить взыскание «за одуванчики». Указанные выше законодательные нормы распространяются только на земли сельхозназначения. То есть фермеры, владельцы промышленных садов или питомников растений, не говоря уже о крупных производителях сельхозпродукции, действительно могут быть оштрафованы, если разведут в своем хозяйстве бардак и станут выращивать, скажем, полынь вместо картофеля. Так им и надо.

Но и здесь к нерадивому собственнику участка не могут прийти какие-то облеченные властью люди и просто выписать штраф – сперва надзорным органам придется доказать в суде, что площадь сорных трав занимает не менее 20 – 25 процентов от обшей площади, и что он их выращивал намеренно. Злостно, так сказать, практиковал нецелевое использование земель.

При этом дачников и прочих селян этот закон не касается, потому что их участки относятся к совершенно другой категории земель – для садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства либо для ИЖС.

Так что не верьте паникерам и продолжайте валяться в любимом гамаке – ваши сорняки, хоть и досаждают соседям, но штрафом не облагаются.

За борщевик придётся ответить

Вот за что могут действительно оштрафовать собственника участка, невзирая ни на какую категорию земли, так это за борщевик Сосновского. Если – опять же в суде – будет доказано злонамеренное распространение борщевика, то, согласно статье 10.1 КоАп РФ, штраф для собственника может достигать 500 рублей. Для должностного лица такая беспечность обойдется в 1000 рублей, юрлицо ответит за борщевик десятью тысячами.

К слову, в региональную программу по борьбе с борщевиком вступило восемь муниципальных образований Всеволожского района – это Бугровское, Колтушское, Куйвозовское, Лесколовское, Новодевяткинское и Щегловское сельские поселения, а также Муринское и Токсовское городские поселения.

Область оплачивает поселениям до 95 процентов стоимости работ. Программа Ленинградской области по борьбе с борщевиком реализуется на землях муниципальных образований и сельхозземлях. На всех остальных территориях борьба с борщевиком ― обязанность собственников земли.

Светлана ЗАВАДСКАЯ