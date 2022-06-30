Проект «Клякса» объединяет юные таланты

Школьники Всеволожского района стали участниками крупного межрегионального проекта «Клякса. Детская писательская резиденция».

24 и 25 июня в Санкт-Петербурге на площадке коворкинга «Ясная поляна» собрались около 100 человек, чтобы узнать что-то новое и усовершенствовать свои навыки в литературном мастерстве.

Возможностью стать лучше, перенять опыт действующих писателей и редакторов журналов воспользовались и активные школьники Всеволожского района из Агалатово, Сертолово и Кудрово. Ребята и их педагоги уже не раз встречались на различных мероприятиях, направленных на развитие литературных, журналистских и кинематографических навыков. В этот раз их выезд стал возможен благодаря информационной поддержке мероприятия специалистом Центра «Ладога» Натальей Арефьевой и работе регионального координатора проекта Ольги Князевой. Стоит отметить, что от региона не только Всеволожский район приехал в этот день в Санкт-Петербург, были еще на резиденции и ребята из Выборга.

– Проект «Клякса» – комплексный, состоящий из конкурсных и образовательных частей. Все началось 2 года назад со Всероссийского конкурса «Я – писатель», который оказался очень популярным среди юных литераторов. На него прислали 600 работ, лучшие из которых будут опубликованы в итоговом сборнике, – рассказывает организатор мероприятия Константин Ильин, специалист Профи-центра.

Все участники конкурса получили доступ ко второму блоку проекта – дистанционному образовательному курсу «Как написать бестселлер». А третьей составляющей «Кляксы» стали непосредственно сами писательские резиденции, на одной из которых и смогли побывать заинтересованные ребята района.

В программе были творческие встречи, интерактивные мастер-классы по развитию креативности и писательских навыков, литературные экскурсии и многое другое.

Открыл «Резиденцию» детский писатель, член Российского союза писателей, лауреат национальной премии «Поэт года – 2014» в номинации «Детская литература» Андрей Рафф. Он доступно и понятно рассказал об особенностях литературных переводов, а самое главное, вселил в ребят уверенность, что у них всё получится, поведав истории о своем непростом писательском пути.

Лайфхаками и рабочими приемами, как развить креативность, поделилась детский писатель Юлия Иванова, лауреат литературных конкурсов и премий в области детской литературы, в том числе Международного конкурса имени А.Н. Толстого в номинации «Короткое детское произведение», конкурса «Новая детская книга». Она показала ребятам игры и упражнения, которые могут помочь в развитии фантазии и зарождении небанальных творческих идей у юных писателей.

А вот попрактиковаться в написании поэтических произведений гости смогли на мастер-классе редактора журнала «Вверх тормашками», также детского автора Юлии Логвиненко. Интересное задание на заполнение пропусков в стихотворении подтолкнуло ребят на создание абсолютно разных и не похожих друг на друга четверостиший.

– Главная задача проекта «Клякса» – это не только поддержать творческие инициативы школьников, но и дать им практические знания, которые действительно помогут им на их литературном поприще, – подчеркивает Константин Ильин.

Действительно, выступления всех спикеров были построены так, что после каждой лекции у участников оставался список советов, которыми они смогут воспользоваться при написании своих произведений: как начать текст, как избавиться от страха чистого листа, как сделать своё произведение особенным, как правильно раскрыть связи между объектами в произведении и много других.

– Я не писатель, я журналист, – делится впечатлениями ученица Кудровского центра образования № 2 Роксана Кучкарова, – но мне тоже было интересно и полезно это мероприятие. Ведь проблемы у писателей и журналистов очень часто похожие: с чего начать, как продолжить, как не потерять главную мысль текста, как связать правильно предложения. Лично для меня наиболее полезным стал мастер-класс Юлии Ивановой, но я уверена, что другие спикеры тоже нашли своих слушателей среди аудитории.

Завершился первый день резиденции экскурсиями. Из трех вариантов участники могли выбрать наиболее близкую и интересную именно для них: автобусную экскурсию «Черная речка: край дач и дуэлей», поход в библиотеку им. В.И. Ленина или пешеходную экскурсию по центру города.

Второй день продолжился встречами с поэтом, прозаиком, драматургом, членом Союза писателей России, автором девяти изданных книг стихов и прозы Ларисой Ратич, а также Викторией Меньшениной, преподавателем русского языка и литературы и руководителем литературного клуба.

Все участники писательской резиденции получили сертификаты, но самое главное, обзавелись новыми друзьями-единомышленниками и знаниями, которые смогут применять при написании своих будущих текстов.

Как уточнил Константин Ильин, впереди в планах организаторов побывать еще с писательскими резиденциями в Волгограде и Хабаровске, а также провести четвертый блок проекта – онлайн-встречи с писателями.

Алёна СЛОБОДЧИКОВА

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