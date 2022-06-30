Поддержка социального предпринимательства в Ленобласти вырастет

В Ленинградской области прошёл межрегиональный Слёт социальных предпринимателей. Основная задача форума – привлечь как можно большее количество предпринимателей к социальной деятельности.

Сегодня в 47-м регионе «своё дело» с социальным уклоном официально зарегистрировали всего 235 бизнесменов. Но на самом деле их число может быть значительно больше. Во всяком случае, в этом уверена председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. По её словам, в данном секторе экономики задействованы более двух тысяч предпринимателей. Зачастую они занимают нишу, в которую не идут обычные бизнесмены: там нет высокой прибыли и быстрой отдачи. Да и оборотные средства найти непросто. Одна надежда на Фонды по развитию предпринимательства и президентские гранты.

– Долгожданные 610 тысяч рублей на старт мы получили в 2019-м, – рассказывает молодой социальный предприниматель, руководитель детского центра «УМка» Дарья Овчаренко. – Это компенсировало 80 процентов наших затрат на детский сад. Средства потратили на кровати, технику, краны и прочий инвентарь. Сама идея с детсадом давняя, ей несколько лет, но решилась я на неё, как только стала мамой. Уже тогда встал вопрос: где найти ясли? Вот я и решила: нужно что-то придумать. Пришла в Фонд поддержки предпринимательства Всеволожского района. «Хотите начать свое дело? – спросили меня. – Тогда давайте начнём над этим работать!». Составила бизнес-план, расписала все затраты.

Отметим, что благодаря социальному предпринимательству удалось частично решить сложную ситуацию с проблемой детсадов в пригородных новостройках Всеволожского района.

– Субсидии и гранты на социальные идеи можно найти всегда, – отмечает Светлана Нерушай. – Просто предприниматели не знают об этом. Шансы получить финансирование есть. Работает целый ряд программ поддержки малого и среднего бизнеса. Социальные предприниматели могут рассчитывать на федеральную поддержку по линии Министерства экономического развития. Успешно функционируют и региональные программы. Поддержка рублем помогает взять верный курс и определить вектор развития. Да, безусловно, существуют и сдерживающие факторы. В некоторых районах Ленинградской области этот сектор явно хромает. Например, в Тосненском районе зарегистрировались всего пять социальных предпринимателей.

…Конечно, в регионе есть вдохновляющие примеры. Большая часть предоставляемых социальными предпринимателями услуг касается соцобслуживания, сферы здравоохранения и дополнительного образования. Участники форума пришли к выводу, что сейчас 47-му региону требуются поставщики услуг по обслуживанию на дому, а также в сфере детского туризма и спорта.

– Чем больше информации о проекте, тем больше бизнесменов будет задействовано в данном секторе, – считает председатель комитета финансов Ленинградской области Роман Марков. – Снятие информационных барьеров позволит заметно увеличить долю социально ориентированного малого и среднего бизнеса. Оказывается, что из задействованных в социальном секторе предпринимателей только одиннадцать процентов находятся в «орбите» зарегистрированных. Они получают преференции и льготы. Ленобласть ставит цель увеличить этот показатель с 235 до 500 компаний.

Участники форума отмечали, что не надо бояться и необходимо стучаться в разные двери. Деловые и пробивные всегда смогут найти «свою волну» в бизнесе. Тем более что областное правительство предпринимает все усилия, чтобы представители социально ориентированного сегмента могли активно пользоваться государственной поддержкой и получали субсидии из бюджета. Это одна из стратегических задач для региональной власти. Она включена в обновлённую государственную программу стимулирования экономической деятельности в Ленинградской области до 2030 года.

Ирэн ОВСЕПЯН