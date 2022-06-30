Дорожники Ленобласти отремонтировали подъезд к деревне Коккорево

Подъезд к деревне Коккорево во Всеволожском районе Ленинградской области отремонтирован по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на дорожном участке восстановлено асфальтовое покрытие, нанесена разметка, поставлены новые знаки и остановки для автобусов. В общей сложности дорожники привели в порядок около трех километров трассы от мемориала «Разорванное кольцо» вдоль берега Ладожского озера.

Дорога проходит около музея «Штаб Дороги жизни», реставрация которого завершилась в Коккорево в мае этого года. Музей рассказывает о Дороге жизни через историю людей, работавших и обслуживавших единственную трассу, связывавшую блокадный Ленинград с Большой землей. Экспозиция размещается в историческом здании, в котором в ноябре 1941 года находился командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Всеволожском районе Ленинградской области также ремонтируются трассы от деревни Старая до Кудрово (уже целиком снято изношенное покрытие и восстановлена пешеходная дорожка в Старой), между Сертолово и Агалатово (техника срезает старый асфальт) и между Щеглово и Морозовкой (уже началась укладка нового асфальта), участка Колтушского шоссе от КАДа до путепровода на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге.