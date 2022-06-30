Во Всеволожске работает передвижная выставка работ ленинградских художников

В Культурно-досуговом центре «Южный» открылась выставка «Сохраненная Россия. Подпорожский район глазами художников Ленинградской области». Экспозиция будет доступна до 4 июля. Вход свободный.

Целую неделю, с 20 июня по 27 июня, в Подпорожском районе проходила пленэрная практика для преподавателей и директоров детских художественных школ и школ искусств Ленинградской области. Результатом работы стала выставка из более 50 картин.

На полотнах ленинградских художников запечатлены высокие образцы деревянного русского зодчества. Одна из целей выставки – привлечение внимания к теме реставрации и возрождения памятников деревянного зодчества, а также сохранение исторической памяти о том месте, где мы живем.

Организаторами проекта являются комитет по культуре и туризму Ленинградской области и Дом народного творчества Ленинградской области.

Фото Антона Ляпина