Эти жаркие объятия Сабантуя!

В минувшую субботу на земле Всеволожского района в очередной раз прошёл самый любимый, самый древний праздник народов Поволжья – Сабантуй.

Впервые этот праздник, который с таким размахом отмечают не только «родоначальники» праздника плуга – татары и башкиры, но и многие другие народы, упоминается еще в 921 году. Хотя совершенно очевидно, что традиция задабривать духов земли перед началом сева и по окончании его, появилась у земледельцев с тех самых пор, как человек впервые осознал, какая сила таится в колосе. На земле Энколово традиция празднования Сабантуя ведет свой отчет с 1956 года. Не факт, что все, кто приезжает на этот самобытный, яркий, щедрый и по-своему очень демократичный праздник, имеют какое-то отношение к земледелию, и тем более никак это не связано с национальностью гостей и участников, но всех греют жаркие объятия Сабантуя.

– Сабантуй любят все! – сказал, приветствуя участников этого традиционного праздника, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Председатель комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак зачитала обращение губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, в котором говорится, что «проникнуться духом состязательности и дружбы, ощутить башкирский и татарский колорит» – все это дает Сабантуй».

О делах добрых и земных

На Сабантуе можно, не стесняясь осуждения, потанцевать перед сценой, а можно расположиться всей честной компанией на травке в тени деревьев. Можно с завязанными глазами попытаться разбить горшок длинной палкой или выловить маленькую монетку в большом горшке с кумысом. Не простое дело – пробежаться с двумя вёдрами воды из пункта А в пункт Б, не расплескав ни грамма, а тем более – победить в битве на поясах батыра.

На центральной сцене Сабантуя искрометный танец замечательного башкирского коллектива «Ирандек» сменяет песня чувашского коллектива «Юрате». Татьяна Кувшинова, жительница города Гатчины, мордовка по национальности, поёт о русской гармони, а лауреат международных конкурсов, певица из Казахстана Алия Кикенова – о том, как прекрасен этот мир.

Подворье Татарстана встречает нас тоже песнями и… очередями, что не удивительно: веселый татарин режет для гостей вяленое мясо, Лилия Гарифуллина без устали замешивает все новые порции теста, а её напарница выпекает крохотные блинчики на «живом огне», кладёт туда начинку и – милости просим, гости дорогие!

Лиля признается, что готовились и готовили перед праздником Сабантуй всю ночь, чтобы достойно принять и угостить гостей. Она вообще-то заведующая сельским клубом в Елабужском районе республики, но уметь работать с тестом – святая обязанность любой татарской женщины.

От Шишкина и Цветаевой – до наших дней

Самая большая и представительная экспозиция на подворье Татарстана – экспозиция Елабужского государственного музея-заповедника. Ведь не хлебом единым, как вы понимаете, жив человек! Не только бешбармаком да кумысом питается, но ещё и толпится – у витрин с экспонатами и предметами традиционных народных промыслов республики. Особенно интересуются одной рюмочкой. «Под мухой» называется. И сотрудница музея-заповедника – Фахия Ахматвултановна Нечипорук повторяет «на бис» рассказ о том, как Петр I прививал «культуру пития» в Санкт-Петербурге, приказав всем трактирщикам первую рюмку для гостей наливать бесплатно. Трактирщики, умея считать доходы и расходы, и придумали такую рюмашку, из которой только муха и могла напиться, – для дорогих гостей.

Сотрудники Елабужского музея, в своё время «раскопав» эту почти эпическую историю, запустили экспонат «Рюмка Муха» в производство, и теперь рюмашка – своеобразный бренд Елабуги. Точно так же как и крышки для консервирования. Необыкновенно прочные и красивые, со знаком качества. Будем надеяться, что и Елабужский автомобильный завод найдет свое место под солнцем в новых обстоятельствах. А мы с Фахией Нечипорук говорим о том, что составляет нематериальную, да и материальную гордость и славу Татарстана, её исторического и культурного наследия. И Фахия Нечипорук называет всем нам известные имена:

– Академик Бехтерев, наш земляк, – и уточняет, – наша гордость и слава России. Его дочь, Наталья Петровна Бехетерева, её сын служили и во славу отечественной науки в институте имени своего деда и отца. Живописец Шишкин – наш земляк. Кто не восхищался его пейзажами? И, конечно, трагическая история великой поэтессы Марины Цветаевой, которая нашла свою кончину в Елабуге.

– «Ещё та слава», конечно, – уточняет Фахия, – но ежегодно мы проводим на предполагаемом месте, захоронение Марины, вечера памяти. Музей Марины Цветаевой – один из самых почитаемых и посещаемых музеев нашего города. А великий музыкант, пианист Березовский организовал летние вечера музыки в Елабуге. Это очень красивые и знаковые для нашего города мероприятия. На эти вечера музыканты и зрители приезжают не только со всей России, даже с Дальнего Востока, но и из-за границы.

Да здравствуют реки кумыса, медовые берега!

Между прочим, в своё время мне объяснили, что даже в самом названии республики заложено главное богатство – мёд. Баш – голова, кор – мёд. Медовая голова. Столица меда. Ну и само собой – лихой воин с шапке с волчьим хвостом на коне. Вот он, классический образ представителя воинства древнего кочевого народа.

Приветствуя Сабантуй и представляя республику, депутат Государственной Думы РФ, председатель президиума Международного союза общественных объединений Всемирного Курултая башкир – Эльвира Аиткулова, не только зачитала приветственный адрес от главы республики Радия Хабирова и вручила Почетные грамоты от его имени целому ряду наших питерских и ленинградских земляков, способствующих делу дружбы народов, но и сказала очень важные и своевременные слова:

– В этом году Сабантуй приобретает особое значение, поскольку этот год указом Президента России объявлен Годом культурного наследия народов России. И каждый такой праздник демонстрирует характер наших народов, в лучшем виде показывает их традиции, и самое главное – душу народа. И нельзя не сказать о том, что нынче как никогда важно чувство локтя, единения народов России. Нам очень важно, чтобы внутри нашей большой и многонациональной страны царили мир, согласие и дружба между народами. Два самых больших района Башкортостана – Туймазинский и Кигинский – готовы не только накормить всех нашим знаменитым башкирским мёдом и напоить кумысом, – наш Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, уфимский ансамль песни и пляски «Мирас», фольклорный ансамбль «Ирандек» подарят нам то, что, возможно, даже более важно, чем вкусно поесть. Речь идет о пище духовной. Это прекрасные, лучшие коллективы Башкирии. Они несут радость. И да пребудет радость с нами. И каждый, будь на то его желание, может получить и найти на празднике Сабантуй то, что соответствует его интересам, желаниям и возможностям. Вас ждёт много открытий.

А стрела летит в цель!

Уже позднее на подворье Башкортостана, в импровизированной деревне на поляне Энколово, мы тоже не поленились и встретились с теми, кто нас удивил. Высоченные красавицы фольклорного ансамбля из племени карагач-кипчаков (карагач с башкирского «сосна») – и девушки эти такие же высокие и к тому же голосистые. Вы бы видели, дорогие читатели, как завела зал под открытым небом солистка Гульгина Рыскулова. Баянист Салават, фамилию не знаю, и плясун и лучник Урал Муртазин. Это надо было видеть! И главное – всё было понятно, о чём поют Гульгина и её коллеги: а в этой песне запах полыни, простор степей, и только пыль из-под копыт быстрой башкирской лошадки, и вкус мёда на губах, и леса и поля родины – всё здесь…

А ещё на этой волшебной поляне мы не только попили чаю с чабрецом, бодрящего и ароматного, угостились знаменитыми пирожками с картошкой и мясом, – мы познакомились с лучшим, самым метким лучником Башкортостана, основателем и руководителем движения по стрельбе из традиционного лука Юлаем Галиуллиным. Юлай и Урал Муртазин, который, кстати, тоже в республиканской команде лучников, – заслуженные работники культуры республики. Ведут мастер-классы по стрельбе из традиционного лука.

– Наш лук и в целом наша наука не имеет ничего общего с олимпийским видом спорта, – рассказывал нам Юлай. – Мы стреляем на бегу, мы стреляем на ходу с коня, мы стреляем с места и с разворота. У нас нет никаких ограничений по возрасту. В нашей группе самому младшему участнику 3 года, самому старшему – за 90. Причем приходит папа с сыном. Посмотрит раз-другой занятия, а потом говорит: «А можно я тоже буду учиться?». Да пожалуйста! Только когда дело дойдет до показательных выступлений, приходи в национальном костюме своего народа. У нас – опять же, люди разных национальностей полюбили лук.

Скептик, вот такой, как я, обязательно задаст вопрос Юлаю и Уралу: да зачем, в наш атомный век, когда есть «Сарматы» и «Искандеры», биться за возрождение древнего искусства стрельбы из лука. Времена Робин Гудов вроде бы прошли. – Нет, не скажите, – с жаром возражает нам Урал Муртазов. –

Есть такое предсказание, что когда придет Антихрист, война будет между этим зверем, драконом, и она будет с луком и стрелами. А сегодня мы убиваем дракона по имени глобализация. Мы эту лень убиваем, мы подвигаем человека поверить в свои силы, понять, что он часть природы. Мы не хотим раствориться, мы хотим сохранить свою культуру, свой язык, свою непохожесть. Хотя мы очень похожи в главном: мы умеем радоваться жизни, умеем дружить и любить, и мы своих не бросаем. И всем желаем мира.

Вот такой интересный разговор состоялся у нас с лучниками Башкортостана. Воинами и хранителями традиций. Согласитесь, в общем и в целом жизнеутверждающий разговор. Понятный всем и каждому. Точно так же понятен абсолютно всем и язык Сабантуя. В очередной раз все согрелись в его жарких дружеских объятиях.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА