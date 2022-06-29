Соревнования по конному спорту прошли в Мурино

Турниры по выездке и конкуру состоялись в конно-спортивном клубе «Winner» в прошлые выходные.

К концу последней недели июня, внимательный взгляд мог бы увидеть, как через Мурино на окраину города один за другим едут коневозы. Это в КСК «Winner» собирались участники соревнований по выездке и конкуру. Около 40 спортсменов-конников в возрасте от 8 лет ежедневно выходили со своими питомцами на «боевое поле». Организатором соревнований выступил конно-спортивный клуб «Winner».

День первый. Выездка.

В субботу, 25 июня, соревновались приверженцы высшей школы верховой езды – выездки. В этот день проходил один из этапов «Всеволожских конных игр 2022». Представители конно-спортивных клубов Ленинградской, Новогородской и Вологодской областей состязались в различных спортивных программах от «Малого приза» среди взрослых до предварительных езд и приза «Дети».

– Фаворитом соревнований по выездке в категории «взрослые» была Анастасия Гуреева на коне украинской верховой породы по кличке Эль-Ферраль из КСК «Комарово». А среди детей отличилась Александра Федорова из КСК «Winner» на коне ганноверской породы по кличке Ревентон, – отметила главный тренер клуба-организатора Елизавета Зюльковская.

Поделилась своими впечатлениями о первом соревновательном дне и участница турнира, действующая спортсменка Кристина Лысак из КСК «Winner».

– В такую жару было тяжело и всадникам, и лошадям, поэтому организаторы максимально сократили разминку, чтобы у лошадей сохранилось желание двигаться. Все спортсмены получили ценные комментарии и замечания от квалифицированных судей и в следующий раз уже не допустят ошибок. Многие спортсмены получили не только награды, но и бесценный опыт.

День второй. Выступление конкуристов

Воскресный день, 26 июня, был посвящен конкуру. И если соревнования по выездке проходили в закрытом манеже, то спортсменам-конкуристам пришлось выступать на открытом плацу, при температуре воздуха, близкой к 30 градусам. Это не могло не отразиться на состоянии лошадей и всадников. Многие «охлаждали» разволновавшихся от жары и незнакомого пространства животных, поливая их холодной водой. К 11 часам «боевое поле» с 13 препятствиями и спортивные пары были готовы к турниру «Winner cup 2022».

– Препятствия, выставленные на поле, являются нашей гордостью, потому что они выполнены вручную в единственном экземпляре и повторяют известные символы Санкт-Петербурга сказал курс-дизайнер соревнований, тренер РФ Гавриил Морковкин.

Первыми на боевое поле вышли самые юные участники соревнований, задача которых состояла в том, чтобы пройти маршрут рысью и перешагнуть лежащую между стойками препятствий жердь. Далее шло преодоление препятствий высотой от 30 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 см. По мере увеличения высоты препятствий заметно было повышение уровня мастерства всадников. Здесь, как и первый день соревнований, подтвердилась тенденция увлечения конным спортом, преимущественно представительниц прекрасной половины человечества. За весь день соревнований были замечены всего 2 – 3 спортсмена-конника мужского пола.

Самая жаркая схватка проходила на маршрутах с высотой препятствий 70 и 80 см. Здесь выступало наибольшее количество участников. В заезде маршрута с высотой 70 см первой, с результатом 29,8 секунды, стала Елизавета Иванова из КСК «Тандем» (Санкт-Петербург), второе место заняла Елизавета Яценко (КСК «Виктори Хорс Клаб», Санкт-петербург) и третье Дарья Явкина (КСК «Алекс», Ленинградская область, Всеволожск). Маршрут высотой 90 см лучше всех прошла Надежда Кравченко (частный владелец, Новогородская область), второй результат показала Аксинья Васильева (КСК «Елена», Ленинградская область), третьей стала Анна Чернышова (КСК «Winner», Ленинградская область).

В целом соревнования прошли ярко и эмоционально. Было очевидно напряжение зрителей в драматические моменты. Многие спортивные пары, кроме медалей, грамот и памятных «розеток» получили заслуженные аплодисменты любителей конного спорта. Главный судья соревнований, мастер спорта РФ, тренер по конному спорту Ксения Тимова сказала:

– Несмотря на жаркую погоду, соревнования прошли интересно и красиво. Мы увидели несколько удачных дебютов и ярких выступлений. Не было ни одного падения и ни одного несчастного случая. Организация турнира была на высоком уровне, а сам маршрут довольно сложный. На площади 60 на 22 метра было выставлено 13 препятствий, и всадникам часто приходилось делать довольно крутые повороты.

О высоком уровне организации и теплом приеме говорили и гости соревнований из Влогодской и Новогородской областей. Следующие старты на полях КСК «Winner» пройдут 17 июля.

Борис СТЕПАНОВ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО