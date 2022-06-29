На холмах Суоранды прошли «Купальские хороводы»

Русский народный хоровод закружился 26 июня на холмах, недалеко от деревни Суоранда.

Мероприятие называлось «Народные гуляния. Купальские хороводы Крины». У него было несколько организаторов – это и Община славянского наследия «Крина», и Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров, и Фестивальное движение «Хороводы России», и другие. В числе почётных гостей оказалась съёмочная группа Всероссийской Государственной телевизионной и радиовещательной компании под руководством заслуженного деятеля культуры РСФСР, директора Петербургской дирекции канала «Культура» Бэллы Курковой. Тележурналисты снимали на кинокамеры всё происходящее…

Ещё в 1994 году Община «Крина» составила во Всеволожском районе лабиринт. Он полностью повторял классический северный лабиринт, который находится на Кольском полуострове. И получил своё название – лабиринт «Вольный ветер». Здесь стали проводить реконструкции славянских праздников. А так как это продолжалось более 20 лет, то лабиринт окреп, и мистически настроенные граждане признали его местом силы.

Русские народные праздники в этом месте проходят несколько раз в году. Однако «Купальские хороводы» организованы в первый раз.

Мы привыкли, что праздник Купалы отмечается 7 июля. Но в этом есть некоторая неточность. Древние славяне, как и все народы, которые отмечали этот праздник, приурочивали его ко Дню летнего солнцестояния. (А вообще-то славяне отмечали Купальские праздники в течение недели – с 19 по 24 июня). В наше время летнее солнцестояние падает на 21 июня, но, когда в России действовал старый календарь, то это было 4 июля. И всё выглядело закономерно: самый длинный день в году был в середине лета. Поэтому при принятии нового календаря старики так и продолжали отмечать День Ивана Купалы в июле. А потом его совместили с Днём Иоанна Крестителя – 7 июля.

Летнее солнцестояние воспринималось славянами как победа Света на Тьмой. Славянское божество Купала символизировало очищение от грехов, ведь в царство Света могут войти только чистые люди. Так как древние славяне считали, что Земля – это отражение космоса, то во время Купальских празднований надо было зажечь на земле многочисленные огни, как звёзды на небе. А чтобы очиститься от грехов, надо перепрыгнуть через костёр и искупаться в воде. И после этого – зачинать новую жизнь… И праздник Купалы был обязательно связан с хороводами. По древней традиции хороводы водили в три круга каждый двигался в противоположную сторону. Во внешний круг ставили людей зрелого и преклонного возраста, во внутреннем кругу шли люди молодые, а в самом центре – ближе всего к огню – свой круг проходили дети и подростки.

Эти обряды и были воспроизведены днём 26 июня. Был и хоровод, и проход через лабиринт, и прыжки через костёр, и хождение по углям, а потом – купание в соседнем озере. Парни и девушки украшали себя венками из цветов. А также состоялись различные игрища, катания на качелях, и тут же работала мини-ярмарка по народным промыслам. Приехавшие казаки провели мастер-классы по жонглированию саблями. Игорь Миронов показал моноспектакль «Славосолница», Светлана Виноградова играла на гуслях, группа танцовщиц исполнила красивые танцы, а дуэт Владимир Беличенко и Наталья Пукша – народные песни. В «Ручеёк» в этот день тоже играли с большим удовольствием.

Издревле славянские праздники проводились для того, чтобы народ приучался радоваться жизни и подпитываться энергией земли. На этот раз праздник имел особое звучание. Он был посвящён защите Колтушских холмов от застройки. Колтушские холмы – уникальный памятник природы, можно сказать, жемчужина Всеволожского района.

«Купальские хороводы Крины» вызвали такой душевный подъем, что тут же было принято решение сделать этот фестиваль («народные гуляния») традиционным.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото группы «Купальские хороводы Крины»