Медаль «За особые успехи в учении» получили 136 выпускников Всеволожского района

Завершилась горячая пора экзаменов, отшумели выпускные балы, и для вчерашних школьников настало время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели – сделать выбор будущей профессии, принять взвешенные решения, которые во многом определят их дальнейшую судьбу.

Выпускники Всеволожского района входят в самостоятельную жизнь с полезным багажом полученных знаний, подтвержденных успешной сдачей экзаменов и аттестатами зрелости. В этом году по образовательным программам завершили обучение 1398 наших юных земляков. В центре внимания – 136 выпускников, получивших аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Девять выпускников из семи общеобразовательных учреждений получили высший балл на Едином государственном экзамене по русскому языку, среди них и семеро медалистов.

Вот они, наши «стобалльники»: Петрунина Елизавета, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска (медаль «За особые успехи в учении»); Болотов Игорь, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска; Лаврентьева Ульяна, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска (медаль «За особые успехи в учении»); Исаева Ксения, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»; Жукова Анна, МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» (медаль «За особые успехи в учении»); Талалай Полина, МОУ «Колтушская СОШ» (медаль «За особые успехи в учении»); Бикмухаметова Эвелина, МОУ «Колтушская СОШ» (медаль «За особые успехи в учении»); Стародумова Дарья, МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (медаль «За особые успехи в учении»); Чебыкина Анастасия Александровна — МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (медаль «За особые успехи в учении»).

Двое выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Это Патрикеева Варвара, выпускница МОУ «СОШ № 5» города Всеволожска, и Иванова Виталина, выпускница МОБУ «Муринская СОШ № 3», которая также отмечена аттестатом с отличием и медалью «За особые успехи в учении».

На долгие годы ребята сохранят память о школе, благодарность и уважение к педагогам, проложившим для них дорогу к знаниям, к будущим большим свершениям и достижениям. В добрый путь, наши дорогие выпускники!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА