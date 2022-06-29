В Агалатовском поселении высадился «Арт-десант»

В преддверии Дня молодёжи в рамках Всероссийского культурологического проекта «Арт-десант» на территории Агалатовского сельского поселения в пейнтбольном клубе «Ёжики в тумане» состоялся фестиваль «Сыграем в книгу», организованный автором проекта «Книгодар» Надеждой Орловой.

Сам проект, осуществляющий деятельность под эгидой Общероссийского народного фронта, привлёк к участию в мероприятии Центр информационных услуг и социально-психологической помощи «Лотос» (руководитель Светлана Гусейнова), региональную экологическую организацию «Токсовские озёра» (руководитель Светлана Булатовская) и других неравнодушных людей.

Отметим, что фестиваль уже прошёл на территории Куйвозовского сельского поселения. На очереди и другие поселения Ленинградской области.

На площадке фестиваля происходило знакомство начинающих писателей с издателями, приглашали лекционные мастерские для детей и взрослых, проводились игровые читательские практики, работали художественные и книжные выставки.

Особое оживление происходило на площадках, где начинающие поэты делали первые шаги в литературу, исходя из заявленной организаторами максимы: «Поэзия – экология души», после чего присоединялись к раскраске полотна «Река жизни», придуманного известным художником Валериусом – Валерием Ивановым. Расписанные на фестивале 70 метров полотна «влились» в огромную реку длиной 700 метров, ручейки которой стекались и стекаются со всей России.

Не обошлось и без сюрпризов: среди участников коротких и длинных «бродячих» мастер-классов, профессиональных треков для начинающих бродили заинтересованные «марсиане» и задавали разные вопросы, поскольку у них на Марсе книг нет и читать никто не умеет. Пришлось им лететь миллион световых лет, чтобы присоединиться к фестивалю.

Собравшиеся на этот праздник покупали и обменивали книги, интересовались оригинальными изделиями мастеров и от души веселились.

И главное: собранные на фестивале книги отправятся в библиотеки Новгородской, Псковской, Вологодской областей, а также в детские библиотеки Донецкой и Луганской Народных Республик.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО

