Во Всеволожске открылся ресторан фастфуда «Вкусно и точка»

«Вкусно – и точка», – так называется сеть быстрого питания, один из ресторанов которой открылся на Дороге жизни во Всеволожске. Заведение заменит ушедший с отечественного рынка «Макдональдс».



Корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали на открытии и пообщалась с руководителями, сотрудниками и первыми клиентами новой точки общепита. В основном меню осталось прежним, как и поставщики. Однако цены чуть поднялись. Уже сейчас посетители ресторана заказывают привычные бургер и картошку фри.

Внутри царит суета, сотрудники по кухне практически бегают. Без проблем можно сделать заказ в автомате. Выдают всё очень быстро. Всего четыре минуты – гамбургер готов! Все, с кем удалось поговорить, в один голос утверждали, что вкус еды абсолютно тот же: и картошка, и бургеры, и наггетсы – в точности такие же, как и в закрывшемся «Макдональдсе». А одна из девушек и вовсе заявила, что вкус чизбургера показался ей более насыщенным.

– В этом ресторане во Всеволожске будут работать более 60 сотрудников, – рассказывает директор одного из предприятий сети Алина Максимова. – Все они – наша команда, которая после закрытия прежнего ресторана осталась на улице. Нам удалось сохранить весь штат и заработную плату: 188 рублей за час работы. Мы привлекаем также сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, активно сотрудничаем с Мультицентром социальной и трудовой интеграции.

Стоит отметить, что из меню ушли некоторые наименования, например «Биг Мак» и «Макфлури». Это связано с тем, что данные названия имеют прямую ассоциацию с брендом McDonald’s. Однако сеть ресторанов работает над созданием достойной замены этих позиций.

На открытии заведения побывал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он заявил, что сеть ресторанов обеспечивает работой людей, и рад, что удалось перенастроить работу и открыть заведение так быстро. По словам Андрея Низовского, сегодня сеть «Вкусно – и точка» выбирает федеральных поставщиков. Отметим, что во Всеволожском районе неплохие объемы производства салата. Чем не возможность поставлять зеленую продукцию в сеть быстрого питания?

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО