Спартакиада активной молодежи прошла в Новом Девяткино

Любительские спортивные команды Всеволжского района соревновались в четырех дисциплинах.

Утром 25 июня, несмотря на жаркую погоду, в деревне Новое Девяткино собрались 139 спортсменов любителей и сторонников здорового образа жизни. Они прибыли сюда из близлежащих населенных пунктов Всеволожского района для участия в VII Спартакиаде активной молодежи. Организаторами этого мероприятия выступили отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» и МКУ «Молодежный центр» администрация Новодевяткинского сельского поселения. Директор Молодежного центра Костантин Суров пояснил:

– Целями Спартакиады объявлены пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта в молодежной среде, привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом и создание условий для развития и популяризации культуры здорового образа жизни среди лиц от 14 до 35 лет.

Организаторы решили объединить спортивное мероприятие с празднованием Дня молодежи. В этот день спортсменам-любителям предстояло состязаться в четырех дисциплинах: в футболе, волейболе, стритболе и теннисе. Согласно плану соревнования начались с жеребьевки и проходили одновременно на семи спортивных площадках сельского поселения. А пока команды и атлеты боролись за звание сильнейших, на сцене Летнего театра зрителей развлекали музыкальные и танцевальные коллективы. Для детей были организованы конкурсы и проводились различные мастер-классы.

Самой упорной и жаркой была борьба на футбольных полях и волейбольных площадках. В этих видах спорта соревновалось наибольшее количество участников. В самый пик Спартакиады столбик термометра приблизился к отметке в 30 градусов, но со стороны казалось, что на спортсменов это совсем не влияет. Тем не менее на мероприятии дежурила бригада скорой помощи.

– Чем ближе к финалу, тем труднее было играть. Приходилось работать на пределе собственных физических возможностей. Но все выдержали и выступали достойно, показав не только характер и стойкость, но и мастерство, – рассказал капитан футбольной команды «New9» из Нового Девяткино.

В результате спортивных баталий и поединков места распределились следующим образом: в соревновании по футболу сильнейшей стала команда «New9» из Нового Девяткино, второе место заняли команда «Метеор» из Всеволожска, «бронзы» удостоились футболисты команды «Юпитер» из Нового Девяткино. Среди волейболистов первое место завоевала команда «Дарк хорс» из Нового Девяткино, вторыми стали спортсмены из команды «Бублики» из города Мурино, а приз за третье место достался команде «Нервы» из Кузьмолово. В стритболе на первом месте оказалась команда «Ушинка» из Мурино, на втором «Металические личинки» из Нового Девяткино и третьей стала команда «В порядке» из Мурино. Соревнования среди теннисистов проходили в личном зачете, здесь сильнейшим стал Павел Нестеров из Нового Девяткино. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Праздник завершился выступлением на сцене Летнего театра музыкального коллектива из Санкт-Петербурга «Танцуют все». Своим исполнением известных хитов российской эстрады они просто «зажгли» зрителей. В организации праздничных мероприятий помогали 16 волонтеров Молодежного совета Нового Девяткино.

Борис СТЕПАНОВ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО