Любимые бурёнки Тамары Хайровой

Победительница областного конкурса профессионального мастерства среди техников-биологов Тамара Хайрова считает, что судьба её привела в ООО «СПК Пригородный» не случайно. Она верит в счастливый случай и полагает, что по жизни её «что-то ведёт». Иначе – невозможно.

Молочные реки начинаются с техников-биологов

После приезда из Новосибирской области в Санкт-Петербург она взялась за хлопотную и весьма непростую, но зато очень интересную работу техника-биолога. Трудилась на разных предприятиях. Восемь лет назад Тамара пришла в ООО «СПК Пригородный» и стала «своей в доску». С тех пор работает в хозяйстве. В начале лета профессионального техника-биолога отправили покорять конкурсный Олимп областного масштаба. Не подвела. Вернулась с наградой. Теперь, как лучший специалист, поедет на Всероссийский конкурс в Удмуртию.

Сегодня в СПК «Пригородный» знают, что без хороших и перспективных специалистов не обойтись. Поэтому привлекают лучших профессионалов, знающих и любящих свою работу.

Все они звездочки на областной ниве сельского хозяйства. Вот, например, пару лет назад молодая сотрудница Дарина Захарова принесла предприятию Кубок победительницы областного соревнования среди лучших зоотехников-селекционеров.

Как полагается, лучшего техника-биолога выбирало строгое жюри. За почетное звание соревновались два десятка профессионалов – победители районных этапов и представители ведущих хозяйств региона. Участников оценивали по нескольким параметрам – ведение учета и отчетности, работа в лаборатории, практические навыки и уровень производственных показателей. На кону стоял красивый кубок и денежный приз. Победительница сработала на оценку «отлично».

– На полученный приз купила большой телевизор, – радостно, но слегка смущаясь, рассказывает победительница. – Семья осталась довольна. Хочу сказать, что в нашем хозяйстве прекрасный и дружный коллектив. Техником-биологом работаю 16 лет. С детства любила бурёнок. Правда, не думала, что стану осеменатором. Просто так вышло, что устроилась на работу в совхоз. Как молодого специалиста меня отправили учиться в Шушары на техника-биолога. Наша профессия уникальная в своем роде и, что самое важное, очень полезная в плане развития животноводства. Ведь если делать всё правильно, то коровы будут приносить потомство и молоко, а это источники финансового благополучия любого хозяйства.

В «Пригородном» особый упор делается на привлечение молодых специалистов. Работников обеспечивают жильем, заботятся о своих кадрах, выплачивают достойную заработную плату, поэтому люди стремятся работать здесь. Имея почти вековую историю, СПК стал одним из лидеров по производству молока во Всеволожском районе.

А много ль корова даёт молока?

Как отмечает Тамара Хайрова, главное – любить свою работу.

– Каждое утро и вечер прохожу вдоль стойла и внимательно осматриваю бурёнок, – рассказывает техник-биолог. – Коровы меня хорошо знают, да и я изучила характеры своих подопечных, и порой одного взгляда хватает, чтобы понять, что животное в охоте. А еще всегда интересно, как телёночек рождается. Важно, чтобы детёныш родился жизнеспособным, здоровым и в будущем коровы давали много молока. Мне нравится сельский уклад жизни и по душе трудиться в хозяйстве. Бурёнки – очень нежные и чувствительные существа. Возле них нельзя кричать, махать руками, нельзя волновать их, а уж тем более бить. Если это сделаешь, то отдачи от них никакой не будет. Так что если человек груб с животными, то лучше ему в нашу профессию не идти. А вообще, кто хочет, тот будет работать, несмотря на трудности.

За последние годы, по словам победительницы областного конкурса, государство уделяет большое внимание молочному животноводству и развитию сельского хозяйства в целом.

…Побывать в «Пригородном» и не увидеть бурёнок – как поехать в Париж и не посмотреть на Эйфелеву башню. Отправляемся в телятник. У Тамары Хайровой все эти телятки – любимые. У каждого из них – свой порядковый номер. Все коровы и телята элитной голштинской породы. Идеальны и условия содержания животных. Благодаря особенностям конструкции в коровниках поддерживается нормальная температура. Купили специальные вентиляторы, чтобы в жару коровам было комфортно. А еще на предприятии приобрели чесалки для буренок. Это такие специальные щёточки-гребешки.

– Телятки у нас веселенькие, любят резвиться. Несколько дней их содержат в родильном отделении, затем переводят в телятник, – подключается к разговору начальник комплекса Тимофей Елисеев. – Сначала малышей выпаиваем молоком, потом понемногу начинаем вводить в рацион сенаж, концентрированные корма. Очень важно своевременно проводить профилактические мероприятия. Организм у телят нежный, поэтому за молодняком нужен особый уход и забота. Необходимо помнить, что здоровый молодняк – залог продуктивного поголовья. Прежде всего нужно позаботиться о комфортных условиях содержания, о рационе, он обязательно должен быть правильным, ведь телёнок – это растущий организм, которому требуются и витамины, и правильный уход. И очень важно заготовить высококачественные сено, сенаж и силос для нашего поголовья.

– Цены на фуражное зерно, рапс и жмых растут как на дрожжах, – сетует главный зоотехник Иван Агафонов. – Как быть? Хотелось бы, чтобы это вопрос подняли в правительстве, а специалисты ФАС проследили за исполнением решений. Учитывая то, что Россия на сегодняшний день одна из стран-экспортёров пшеницы, можно предусмотреть льготы для фермеров-производителей. Да, государство выплачивает компенсацию в размере 1,20 руб. за литр продукции. Но эта цифра не увеличивалась давно. А в последние месяцы себестоимость производимого молока растёт.

Как найти управу на перекупщиков?

Тем временем наши покупатели – большие предприятия-переработчики – неохотно соглашаются с повышением закупочных цен. А это неизбежно, так как расходы на содержание животных только увеличиваются. Отрасли, как кислород, нужны государственные субсидии. Как ни крути, а сельское хозяйство рисковый вид деятельности. Особенно в Ленинградской области.

Как рассказал Иван Агафонов, предприятие старается найти новые рынки сбыта своей продукции. Молоко экспортируется в Карелию, Мурманскую область и другие регионы РФ.

– Мы стараемся идти в ногу со временем, – рассказывает начальник животноводческого комплекса Тимофей Елисеев. – Всё благодаря нашему руководителю Испандару Никогосовичу Чичояну. Энергичный, оптимистичный, целеустремленный, с мощной харизмой, он в сельском хозяйстве точно знает толк и считает, что секрет успеха любого дела во внутренней дисциплине и трудолюбии. Уже несколько лет как кооператив реорганизовался в ООО.

Благодаря руководителю СПК недавно провели модернизацию. В прошлом году надой на одну фуражную корову составил 10 000 кг молока за год. Но это не предел, на предприятии планируют увеличивать показатели.

…Бурёнки «Пригородного» одни из лучших в районе. В различных областных выставках и конкурсах обычно участвуют яркие представительницы голштинской породы коров. Группа бурёнок из СПК всегда в центре внимания. Коровки этого предприятия выделяются особенной статью и холёностью, дают много молока и хорошее потомство. Обычно компетентное жюри, придирчиво оценивающее экстерьер конкурсанток, ноги и вымя, отмечает необычных бурёнок совхоза наградами.

Коров в совхозе на голодном пайке не держат. Стадо «Пригородного», пожалуй, одно из больших в районе, только дойных коров – 1170.

– А сколько правильная корова должна давать молока? – спрашиваю напоследок собеседников.

– Чем больше, тем лучше, – отвечают все хором.

Ирэн ОВСЕПЯН

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