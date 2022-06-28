Где во Всеволожском районе можно купаться?

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало список водоемов, пригодных для купания и плавания. Во Всеволожском районе безопасными признаны всего два озера.

Проведя мониторинг качества воды, специалисты Роспотребнадзора признали безопасными для купания озера Лемболовское (Васкелово) и Медное (Юкковское поселение). А в популярных у жителей района озерах Ждановское (Всеволожск), Колтушское (Колтуши), Коркинское (Воейково), Курголовское (Токсово) были выявлены нарушения санитарных норм.

Специалисты продолжат регулярную оценку качества воды в водоемах, корректируя список. Но кроме санитарной безопасности не стоит забывать и об элементарных правилах поведения на воде. Ежегодно из-за беспечности во Всеволожском районе тонут десятки людей.

На днях настоящая трагедия развернулась на Лемболовском озере. Не умеющий плавать 13-летний подросток ходил по мнимому мелководью, стоя по пояс в воде. В какой-то момент под ногами мальчика не оказалось твердой поверхности, и он стал стремительно тонуть. Родители и взрослые свидетели пытались спасти ребёнка, но безуспешно.

И хоть сейчас спасательные службы переведены в особый режим и регулярно обходят популярные места отдыха, гражданам настоятельно рекомендуют вспомнить правила поведения на воде и познакомить с ними детей. Не стоит пренебрегать и средствами поддержки – избежать трагедии могут помочь простые надувные нарукавники или спасательный жилет.