Всеволожский Мультицентр учит инклюзивности

Более сотни участников собрал Инклюзивный форум в Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Организатором этого интересного мероприятия выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.

– Тема инклюзии является важнейшей для развития гражданского общества, – отметила председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева. – Форум станет отправной точкой в новом витке развития непростого, но такого теплого и душевного направления, как социальное добровольчество.

Мероприятие привлекло специалистов, добровольцев, экспертов в вопросах инклюзии и гостей. Они обменялись опытом, посмотрели отснятый видеоматериал, подвели некоторые предварительные итоги. Как выяснилось, на инвалидов благотворно воздействует общение с обычными сверстниками, они адаптируются к непривычной среде и меньше ощущают свою ущербность. Здоровым ребятам такое общение также идет на пользу, воспитывая у них чувство терпимости к людям, чем-то отличающимся от них самих.

В рамках пленарного заседания эксперты ответили сразу на несколько вопросов: развитие инклюзии в Ленинградской области, перспективы и горизонты совместной работы.

Для участников мероприятия провели экскурсию по Мультицентру, который не просто площадка для помощи инвалидам, а учебный центр по обучению специалистов. В рамках форума провели инклюзивный квест, мастер-класс по флорболу, а прекрасным завершением насыщенного дня стало блистательное выступление молодежного включенного театра «Питер Шед», подарившего всем участникам незабываемые эмоции.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Мультицентра трудовой и социальной интеграции