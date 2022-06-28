Во Всеволожске появилось два новых почетных гражданина

В зале заседаний администрации Всеволожского района 28 июня состоялось заседание Совета депутатов города Всеволожска IV созыва.

После предварительной работы постоянных комиссий Совета для рассмотрения и принятия решений были предложены 7 вопросов повестки дня, к которым добавился ещё один, рассмотренный в рабочем порядке. Все вопросы повестки дня были заранее подготовлены и обсуждены постоянными комиссиями Совета депутатов, и потому были приняты в короткий срок.

Заседание началось с присвоения звания «Почётный гражданин города Всеволожска» Трусовой Алле Петровне и Морозовой Ларисе Николаевне. Депутаты единогласно поддержали это решение и поздравили заслуженных людей с почётными званиями.

Здесь же было единогласно проголосовано рассмотрение вопроса о принятии поправок к Уставу г. Всеволожска на внеочередном заседании, которое состоялось сразу после исчерпания повестки для очередного заседания. Поправки были приняты единогласно.

Владимир Шемшученко