Во Всеволожске отметили День молодежи

Фестиваль молодёжи, в котором приняли участие представители почти всех поселений Всеволожского района, прошёл в парке Песчанка.

Организаторы предусмотрели яркую, запоминающуюся и оригинальную развлекательную программу. Она включала мастер-классы, ярмарки, выставки, в которых охотно принимали участие как взрослые, так и дети. Музыкальным подарком для жителей и гостей Всеволожска стали выступления творческих коллективов района, а также группы «Интонация».

С приветствием к собравшимся обратились глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, начальник отдела приоритетных молодёжных проектов и программ Комитета по молодёжной политике Ленинградской области Лилия Хватцева, директор Центра патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодёжный» Ольга Асанидзе и другие официальные лица. После торжественных речей они наградили грамотами и благодарностями самую активную молодёжь района и их наставников.

Последние пять-шесть лет во Всеволожском районе уделяется большое внимание молодежной политике, на строительство коворкинг-центров и других объектов тратятся сотни миллионов рублей. Проводятся традиционные встречи с молодёжным активом.

– Наша страна уделяет юному поколению огромное и особое внимание, – подчеркнул глава администрации. Молодежь – наше будущее. Думаю, что Всеволожский район один из самых продвинутых в сфере реализации важных проектов в области молодежной политики не только в Ленинградской области, но и во всём СЗФО. Мы открываем новые, красивые и современные коворкинги, чтобы ребятам было где собираться.

– Мы придумали интересную программу, – рассказывает и.о. начальника отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Виктория Айзенштадт. – Например, пока аниматоры развлекают детей, мамочки могут послушать ведущего и принять участие в мастер-классе по стильной одежде и мейкапу. Есть площадка и для пап. Они могут пострелять в тире и выиграть хорошие подарки. Хедлайнером сегодняшнего праздника станет группа «Интонация». Ее запросила сама молодёжь в ходе анкетирования. Это большая удача, что удалось пригласить музыкантов, график у них достаточно загруженный. В фотозоне можно сфотографироваться со спортивно-гоночными машинами.

По словам Виктории Айзенштадт, с молодежью в администрации Всеволожского района активно работают круглый год: проводят форумы, организуют разные мероприятия.

– В июле команды из практически всех поселений района смогут принять участие в слёте на Ладоге, – продолжает собеседница. – Это долгожданное мероприятие, которое постоянно переносилось из-за пандемии. Сейчас наш отдел набирает ребят на форум «Таврида» в Крыму. В нём могут принять участие молодые люди, которые написали интересные проекты на различные темы. Такие мероприятия помогают ребятам из разных уголков нашей страны знакомиться друг с другом и находить новых друзей. Мы всегда поддерживаем свою молодежь, она замечательная!

– Я родом из СССР, – говорит заглянувшая на праздник Кугар Базаркина. – У меня была яркая комсомольская молодость. В юности не сидела дома. Постоянно участвовала в слётах и поездках. Знаете, чего не хватает нашей молодёжи? Инициативности. Вчера смотрела фильм «Назад в будущее». Так вот, хочу отметить, что сегодняшнему поколению просто необходима такая встряска, которая расставит все акценты.

– Ребята, кто хочет послушать про игры разных народностей, подходите, не смущайтесь, – громко зазывает человек в оригинальном черном головном уборе. Это – Андрей из команды «Северная сказка», он ведёт мастер-класс. – Сегодня здесь мы представляем разные старинные игры – от глубокой древности до наших дней. Многие из них чем-то похожи на современные. Не замечаете? Оно и понятно. Истоки у всех почти одинаковые. К примеру, на мой взгляд, нарды и современная монополия чем-то похожи. Не замечаете, у этих двух игр одинаковые клетки, поле, фишки-фигурки. Такая вот реконструкция правил, вуаля, и современная игра!

Завершилась праздничная программа обещанным выступлением группы «Интонация» и дым-шоу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА