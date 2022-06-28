Ансамбль русской песни «Хохлома» выступил на сцене Песчанки

Ярким и запоминающимся стало выступление ансамбля русской песни и танца группы «Хохлома» во Всеволожске.

Здесь царила Русь, явившаяся к нам из глубины веков. Со сцены Общественного пространства «Песчанка» звучали гармонь, старинные русские песни и прибаутки, частушки. Профессиональные артисты разыгрывали целые шуточные истории в танце. Покорили всех залихватские пляски. Иногда люди молча вслушивались в слова песен и каждый думал о своем. Кому-то, возможно, грезились российские просторы, поля и степи, а кто-то вспомнил голубой купол неба или журчание горных речушек.

История этого интересного коллектива начиналась шесть лет назад. Именно тогда собрались любители русской народной песни, лауреаты многочисленных международных конкурсов и решили создать свою группу. Всех их объединяет одно – любовь к протяжной или задорной, искрометной или пронзительно грустной, но всегда идущей из самой глубины души народной песне. В программе выступлений коллектива – русские народные песни в обработке, инструментальные композиции, балетные номера. Костюмы для выступлений шьют в лучших художественных мастерских города, в том числе в мастерских Мариинского театра.

Ансамбль охотно гастролирует по стране, выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга – в БКЗ «Октябрьский», ДК им. Горького, ДК им. Ленсовета, принимает участие в знаковых событиях в Северной столице, а также имеет опыт выступлений за рубежом. Можно услышать этот коллектив на уличных площадях и в парках.

В «Хохлому» у каждого была своя дорога. Кто-то пришел из самодеятельного коллектива, а кто-то просто услышал выступление, заглянул на репетицию и остался навсегда. Но это — не только песенный коллектив. Сказать, что это семья, было бы банально, но другое понятие, отражающее суть происходящего, найти трудно.

– Вы знаете, мы ведь бежим на репетицию, – рассказывают участники хора. – И не только для того, чтобы петь, но и поделиться своими проблемами, порадоваться успехам, посоветоваться. Мы ощущаем свою нужность людям. Ведь слушают нас не только старики. Приходит очень много молодежи. Исполнение песен под баян слышать юношам и девушкам приходится редко, и для многих из них это становится настоящим откровением.

Примером того, как юное поколение поворачивается лицом к старинным традициям, служат студентки Анна и Екатерина, которые пришли на концерт. По их словам, русской песней их музыкальные пристрастия не ограничиваются: «Мы точно так же любим эстраду, попсу, рок. Но приходим в этот хор именно из-за атмосферы, царящей в нем».

– В концертной программе мы хотели рассказать о многогранности российской музыкальной культуры так, чтобы возникла многомерная картина, раскрывающая историю российской народной музыки, её многонациональный характер, – говорит руководитель ансамбля и главный массовик-затейник ансамбля Павел Коваленко. – Фольклор каждого народа неповторим, так же как его история и культура. Богатая история, разнообразие и уникальность национальных культур позволяют на примере творчества народных коллективов рассказать о России во всём её многообразии».

Повезло тем, кто побывал на таком празднике: он узнал, что значит веселиться вовсю, относиться к окружающим с трогательной нежностью. Слушая песни и глядя на пляски, чувствуешь некую причастность к этому дружному и талантливому коллективу.

– Нам многого не нужно, – говорят сами участники хора. – Самой главной наградой за все наши выступления остаются аплодисменты зрителей. Впрочем, это ведь самое главное, не так ли?

Ирэн ОВСЕПЯН

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