Спортивная инфраструктура Всеволожского района растет и развивается

Более десятка новых спортивных объектов появятся во Всеволожском районе в ближайшие годы.

Подходит к завершению строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Всеволожске. Спортивный объект планируется использовать для приобщения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и популяризации массового и любительского спорта. Спорткомплекс будет располагаться на 4-й Линии и включать в себя плавательный бассейн с двумя чашами, залы для групповых игр, «сухого плавания», фитнеса, борьбы, настольного тенниса и тренажёрный зал. Вдоль бассейна, предназначенного для спортивно-оздоровительного плавания, предусмотрены трибуны на 50 посадочных мест и электронное табло. Это будет современное спортивное сооружение, оборудованное всей необходимой инфраструктурой, включая раздевалки, санузлы, душевые, спортивное оборудование и пандусы. Проект предполагает наличие удобного подъезда, автомобильной стоянки и тротуаров. Строительство финансируется из бюджета Всеволжского муниципального района. Сдача объекта запланирована на конец 2022 года.

В 2019 году началось строительство спроткомплекса в г. Сертолово. Этот объект создается в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография» и нацелен на популяризацию физической культуры и активного образа жизни. Согласно проектно-сметной документации, сооружение включает в себя три плавательных бассейна общей площадью воды 520 кв. метров. Здесь смогут обучаться плаванию дети от 7 до 10 лет, подростки от 14 лет и взрослые. Кроме того, в спорткомплексе будет два спортивных зала общей площадью не менее 700 кв. метров. Строительство ведется за счет средств федерального и областного бюджета, а также с привлечением частных инвестиций. Сдать объект планировалось еще в 2021 году, но из за пандемии и подорожания стройматериалов, реализация проекта затянулась.

В этом году должно начаться строительство Многофункционального спортивного комплекса в городе Мурино. Финансирование проекта осуществляется из средств областного бюджета и с привлечением частных инвестиций. В новом спортивном объекте планируется построить две ледовые площадки размером 60 на 30 для занятий хоккеем и фигурным катанием с трибунами для 70 зрителей. Кроме этого, будет построен бассейн для плавания длинной 25 метров с шестью дорожками, универсальный спортивный зал размером 42 на 24 метра с трибунами на 200 человек и зал для силовой подготовки. Спорткомплекс сможет принять около 300 посетителей в день, без учета зрителей.

Наряду с созданием и обустройством площадок для занятий физкультурой и спортом, не остаются без внимания и жители Всеволожского района с диагнозом ОВЗ. Уже разработана проектно-сметная документация на строительство Центра адаптивной физической культуры ГАНПОУ МО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», который будет располагаться в городе Всеволожске на улице Шишканя. Спорткомплекс предназначен для регулярных занятий физической культурой и спортом инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. На первом этаже расположатся зал для общефизической подготовки, мужская и женская раздевалки, кабинеты инструктора и медработника, санитарно-бытовые и технические помещения. Зал для ОФП имеет зону для игр размером 18 на 9 метров и зону для восстановительной гимнастики, оснащенную кардио-силовыми тренажерами. Сдача объекта запланирована на 2023 год. Строительство финансируется из бюджета Ленинградской области.

Ведется подготовка проекто-сметной документации на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Агалатово. ФОК предназначен для спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта и проведения групповых занятий по аэробике и общеоздоровительной направленности. Согласно проекту спорткомплекс будет включать в себя универсальный игровой зал с игровой зоной размером 36 на 18 метров, зал для занятий аэробикой и тренажерный зал. Объект будет оснащен всей инфраструктурой в соответствии с требованиями современных стандартов. Строительство ФОКа планируется осуществить из средств областного и районного бюджетов. По замыслу спорткомплекс будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

Строительство подобного объекта намечено и в деревне Порошкино Бугровского сельского поселения. Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу, а строительные работы должны начаться в 2023 году и будут финансироваться из бюджета Ленинградской области и бюджета Всеволожского района. Сдача объекта запланирована к концу 2024 года.

Интересный и важный объект скоро появится по адресу: г. Всеволожск. Ул. Нагорная, дом 43. Здесь запланировано строительство крытого катка с искусственным ледовым покрытием. Он будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, фигурному катанию на коньках и массовому катанию жителей района. На ледовой площадке одновременно может находиться около 120 свободно катающихся человек, или 50 спортсменов в режиме соревнований. Трибуны дворца спорта смогут принять 250 зрителей. Спорткомплекс призван способствовать увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом и созданию резерва по ледовым видам спорта. Окончание строительства намечено на 2025 год и финансируется из средств районного бюджета.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» подходит к завершению строительство двухэтажного Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Сертолово. Здесь будет универсальный игровой зал размером 36 на 18 метров и тренажерный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием, снарядами и спортинвентарем. Единовременная пропускная способность ФОКа – 40 человек. Он должен открыть свои двери для посетителей уже в этом году. Финансирование строительства ведется из федерального, областного, районного и муниципального бюджетов.

Проходит экспертизу ПСД на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1699 кв. метров в поселке Свердлово. Он будет включать в себя универсальный игровой зал, специализированные пространства для занятий аэробикой, настольного тенниса и тренажерный зал. Завершение строительства планируется в 2024 году. Новые спортивные комплексы с плавательными бассейнами и универсальными игровыми залами должны появиться в поселке Романовка и Янино-1. Проекты на их строительство сейчас также проходят государственную экспертизу. Финансирование осуществляется из бюджетов Ленобласти и Всеволожского района.

Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными игровыми залами и современной инфраструктурой планируют построить в городских поселениях Рахья и Дубровка. Финансирование этих проектов будет осуществляться за счет местных бюджетов. Сроки сдачи объектов определены на 2025 и 2026 годы.

В 2021 году начался капитальный ремонт стадиона Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва в поселке им. Морозова. Работы финансируются из бюджета Ленинградской области и Всеволожского муниципального района. По плану реконструкция должна завершиться уже в этом году. Готовится к капитальному ремонту и стадион МБУ ВСШОР в Кульмоловском городском поселении. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Финансироваться проект из областного и районного бюджетов.

Борис СТЕПАНОВ