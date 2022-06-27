Спасатели Ленобласти переведены на особый режим работы

В связи с погодными явлениями в регионе установлены круглосуточные дежурства в местах скопления людей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, аномальная жара привела к наплыву в Ленинградскую область жителей не только Санкт-Петербурга, но и других регионов. Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин поручил мобилизовать весь личный состав аварийно-спасательной службы.

– С этих выходных, в связи с огромным количеством отдыхающих как на оборудованных, так и на необорудованных пляжах региона, принято оперативное решение сконцентрировать все силы на обеспечении безопасности людей – там, где они в этом нуждаются, – прокомментировал Михаил Ильин.

28 июня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области отметит 20-летие. Спасатели региона встретят профессиональный праздник на посту.