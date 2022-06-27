В Ленобласти проходит бесплатная вакцинация собак и кошек

Специалисты управления ветеринарии Ленинградской области проводят ежегодную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства в садоводствах и удаленных населенных пунктах региона. Кроме того, сделать бесплатную инъекцию вакцины «Рабикан» можно во всех государственных ветеринарных клиниках.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии, выездная амбулатория работает по заявкам граждан. Выезд осуществляется, если в заявке окажется больше пяти животных (как у одного, так и разных хозяев). В числе основных услуг – клинический осмотр животных и вакцинация от бешенства.

Также специалисты госветслужбы могут провести ряд ветеринарных услуг согласно действующему прейскуранту: вакцинация импортным комплексным препаратом, чистка ушей и параанальных желез, противопаразитная обработка, стрижка когтей, чипирование. Получить подробную информацию можно по телефону: 8 (812) 222-00-03.

Кроме того, в государственных ветеринарных клиниках Всеволожского района проходят дни льготной кастрации животных. В этом году подобные мероприятия будут проводиться 22 сентября и 16 декабря во всех филиалах СББЖ «Всеволожского района»: во Всеволожске, Мурино, Токсово, п. Куйвози, с.м. Дунай. Предварительная запись по телефону 8 (812) 222-00-03.

Фото управления ветеринарии Ленинградской области