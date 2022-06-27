Во Всеволожске отметят День семьи, любви и верности

В эту субботу, 9 июля, в 15.00 в Общественном пространстве «Парк Песчанка» во Всеволожске состоится районное мероприятие «День семьи, любви и верности».

В рамках праздника пройдет уже ставший традиционным парад колясок, самокатов и велосипедов. Креативные семьи района будут обыгрывать темы сказок и былин народов России, традиционных праздников, обрядов и ремесел.

Для взрослых гостей готовится концертная программа с артистами российской эстрады, а юных участников праздника ждет игровая развлекательная программа «Мой маленький дворик». Помимо аниматоров и увлекательных конкурсов, ребятня сможет развлечься на аттракционах.