«Биостанция» в Колтушах – взгляд из будущего

Немногим более года назад на базе института физиологии имени академика И.П. Павлова в Колтушах начала работу Лаборатория технологического искусства «Биостанция», которая объединяет художников и людей науки для реализации совместных проектов. Мы побывали в творческой мастерской, где создаются, пожалуй, самые необычные арт-объекты, и теперь делимся с читателями своими впечатлениями.

Экскурсию по Биостанции для нас провела Ольга Иноземцева, одна из основателей арт-группы «Куда бегут собаки» и постоянных кураторов проекта. К слову, группа – активный участник различных биеннале и масштабных выставок современного искусства в России и за рубежом. Художники создают кинетические скульптуры, объекты, инсталляции, видео и акции, которые объединяют спонтанные переживания, мифы, оптические и языковые иллюзии и технические достижения. Участники арт-группы принимали участие в реконструкции музея академика Павлова в Колтушах в рамках проекта «Новая антропология».

Биостанция изнутри – на взгляд человека, весьма далекого, кхм…, от технологического искусства – выглядит как странный симбиоз лаборатории безумного ученого и спиритического салона. В одной части расположено что-то вроде мастерской с нагромождением приборов, инструментов, деталей, конструкций и прочих предметов неясного назначения. В другой царит полумрак, горят свечи и таинственно мерцают разнообразной формы сосуды. Интерьер дополняют стеклянные шкафы-витрины, заполненные лабораторной посудой, и чахлая зелень на подоконниках.

А где же картины? Где скульптуры или, на крайний случай, хотя бы инсталляции – возопил во мне обыватель, погрязший в мещанстве и бездуховности. Их нет. Потому что технологическое искусство, или science-art – это всегда непредсказуемый эксперимент со сложными смыслами и познанием реальности через все многообразие направлений и форм современных технологий. Непонятно, но очень интересно.

По словам Ольги Иноземцевой, внимание зрителя занимает не идея или результат, а процесс создания произведения, механизм работы, в которую он оказывается вовлеченным. Виртуальная реальность, звуковые эффекты, мелькание цифрового изображения вызывают определенные переживания и ассоциации. Иными словами, science-art – это область современного искусства, где художественное произведение создается на стыке науки, искусства и технологий, и вовсе не обязательно облечено в материальную форму.

Например, одно из направлений, которое развивается в рамках работы Биостанции, – ольтофакторное искусство, то есть обращенное к обонянию, где запах выступает как эмоция и инструмент коммуникации.

«Сегодня ароматы используются и как самоценный художественный инструмент, и как вспомогательное средство, – пояснила Ольга. – Например, незрячим и слабовидящим посетителям выставок они могут передать дополнительную информацию о произведениях, а для зрячих создают определенные смысловые наслоения, которые не считываются вербально или визуально».

При участии кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории генетики высшей нервной деятельности института Татьяны Зачепило и художника, исследователя истории и философии техники Натальи Федоровой, резиденты Биостанции создали своего рода семиотический тренажер – вдыхая компоненты привычных запахов и при этом представляя, что они могут означать для другого живого существа. Конкретно – пчелы.

Ещё одно интересное направление, по которому в Биостанции проводятся так называемые интенсивы – саунд-арт, или звуковое искусство. Под руководством приглашенного эксперта, кандидата технических наук, инженера и саунд-артиста Бориса Шершенкова, известного как автора звуковых инсталляций и перфомансов, группа художников и исследователей собирала устройства, позволявшие им обрести электромагнитную чувствительность и таким образом «слушать» мелодию ландшафта Колтушских высот. Результатом интенсива стало создание электромагнитной карты академгородка.

Творческое осмысление звуков и запахов – лишь часть научно-художественной работы резидентов Биостанции. Область их интересов гораздо шире – синтез литературы и визуального искусства, использование архивной научной кинохроники в экспериментальном кино, история ядерной энергетики через призму медиа и культуры, и многое другое.

В целом задача Биостанции – создание для художников и исследователей, работающих в области современного визуального искусства, перформанса, медиа-арта, научного и технологического искусства – условий для реализации своих проектов совместно с лабораториями института, занимающимися классическими научными проблемами в области нейрофизиологии и нейрогенетики. Здесь художники и теоретики проводят свои исследования, необходимое им для создания или развития собственных проектов, с использованием научных ресурсов Института и при поддержке ученых и кураторов.

Резидентами Биостанции стали 10 кандидатов, отобранных из числа 50 подавших заявку на участие в проекте представителей художественного сообщества. Для них был организован приезд, проживание и индивидуальные исследования в лабораториях института в Колтушах. Параллельно идут публичные лекции с учеными, искусствоведами, кураторами, антропологами, часто построенные как диалоги-беседы двух разных миров – гуманитарного и естественно-научного. Часть лекций и бесед прошла онлайн, другая половина состоялась в Музее звука и в актовом зале Института физиологии на набережной адмирала Макарова.

Сегодня лаборатория технологического искусства «Биостанция» стала точкой притяжения на культурной карте Петербурга и Ленинградской области. Она раскрыла гуманитарный потенциал Института физиологии РАН им И.П. Павлова и дала жизнь новым перспективным направлениям – ожила лаборатория научной кинематографии, родился проект по изучению вдохновения. Павловские Колтуши стали площадкой междисциплинарного сотрудничества, а институт – местом творческого развития для художников, перформеров, музыкантов и философов.

Многим до сих пор хочется, чтобы образы сегодняшнего мира оставались в пределах красок и холста. Но современное искусство поднимает те проблемы и ищет ответы на те вопросы, для которых красок и холста уже недостаточно. Важно понимать, что каждому времени соответствуют свои способы художественного выражения, акцентирующие внимание на конкретных идеях и проблемах окружающего мира и общества.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА